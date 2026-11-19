Алина Гросу раскрыла бизнес своих родителей и ответила на слухи о сказочном богатстве: самолета у нас нет

Певица Алина Гросу рассказала, чем зарабатывают на жизнь ее родители, которых связывают с большим состоянием семьи. Как оказалось, основной бизнес супругов – производство яиц. Артистка с юмором отреагировала на предположения о роскошной жизни семьи и заверила, что собственного самолета у них нет.

Об этом исполнительница рассказала в коротком интервью блогеру Николасу Карме. Когда разговор зашел о финансовых возможностях семьи, Гросу решила развеять слухи о якобы сказочных богатствах.

"Родители занимаются яйцами. Многие говорят, что у нас большое состояние. Самолетов у нас, если что, нет. Главный бизнес родителей – это яйца. Я очень люблю яйца. Огромное им спасибо за то, что у нас всегда есть яйца", – пошутила певица, немало рассмешив собеседника.

Алина Гросу с родителями. Источник: Instagram @alina_grosu

Родителей Алины зовут Михаил и Анна Гросу. Супруги живут в Черновцах, откуда родом артистка. В декабре 2025 года они отметили 31-ю годовщину свадьбы.

Супруги живут в Черновцах, о... Источник: Instagram @mamagrosu Развернуть

В то же время разговоры о состоянии семьи возникали не только из-за бизнеса родителей. В 2022 году Гросу пригласила телеведущую Катерину Осадчу в семейный дом в Черновцах и показала, где прошло ее детство.

Дом, где выросла Алина Гросу. Источник: Скриншот Instagram-stories "Світського життя"

Особняк отличался роскошным интерьером со светлой отделкой, мраморным полом, декоративной лепниной и позолоченными элементами. Также певица показала комнату, в которой выросла, и коллекцию своих первых сценических костюмов.

Алина Гросу показала особняк журналистам. Источник: Скриншот Instagram-stories "Світського життя"

Раньше семья жила на два города: в Черновцах вела бизнес, а в Киеве помогала дочери с учебой и развитием музыкальной карьеры. Позже родители вернулись на Буковину.

Алина Гросу, Александр Полян... Источник: Скриншот Instagram-stories Алины Гросу Развернуть

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