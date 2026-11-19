Алина Гросу раскрыла бизнес своих родителей и ответила на слухи о сказочном богатстве: самолета у нас нет
Алина Гросу раскрыла бизнес своих родителей
Певица Алина Гросу рассказала, чем зарабатывают на жизнь ее родители, которых связывают с большим состоянием семьи. Как оказалось, основной бизнес супругов – производство яиц. Артистка с юмором отреагировала на предположения о роскошной жизни семьи и заверила, что собственного самолета у них нет.
Об этом исполнительница рассказала в коротком интервью блогеру Николасу Карме. Когда разговор зашел о финансовых возможностях семьи, Гросу решила развеять слухи о якобы сказочных богатствах.
"Родители занимаются яйцами. Многие говорят, что у нас большое состояние. Самолетов у нас, если что, нет. Главный бизнес родителей – это яйца. Я очень люблю яйца. Огромное им спасибо за то, что у нас всегда есть яйца", – пошутила певица, немало рассмешив собеседника.
Алина Гросу с родителями.
Источник: Instagram @alina_grosu
Родителей Алины зовут Михаил и Анна Гросу. Супруги живут в Черновцах, откуда родом артистка. В декабре 2025 года они отметили 31-ю годовщину свадьбы.
Супруги живут в Черновцах, о...
Источник: Instagram @mamagrosu
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В то же время разговоры о состоянии семьи возникали не только из-за бизнеса родителей. В 2022 году Гросу пригласила телеведущую Катерину Осадчу в семейный дом в Черновцах и показала, где прошло ее детство.
Дом, где выросла Алина Гросу.
Источник: Скриншот Instagram-stories "Світського життя"
Особняк отличался роскошным интерьером со светлой отделкой, мраморным полом, декоративной лепниной и позолоченными элементами. Также певица показала комнату, в которой выросла, и коллекцию своих первых сценических костюмов.
Алина Гросу показала особняк журналистам.
Источник: Скриншот Instagram-stories "Світського життя"
Раньше семья жила на два города: в Черновцах вела бизнес, а в Киеве помогала дочери с учебой и развитием музыкальной карьеры. Позже родители вернулись на Буковину.
Алина Гросу, Александр Полян...
Источник: Скриншот Instagram-stories Алины Гросу
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