Актриса Людмила Загорская вспомнила, как Кузьма Скрябин спас ее в Париже, и призналась, о чем сожалеет после его гибели

Украинская актриса Людмила Загорская вспомнила случай, когда певец Кузьма Скрябин спас ее от серьезного падения на съемках проекта "Игры патриотов" (позже – "Битва наций") во Франции. Из-за насыщенного рабочего графика артистка не имела возможности нормально отдохнуть, поэтому в какой-то момент просто потеряла сознание. Тогда она не свалилась на пол только благодаря быстрой реакции музыканта, который вовремя подхватил ее на руки.

По словам Загорской, ее состояние сильно напугало Кузьму Скрябина, но, к счастью, обошлось без серьезных последствий. Об инциденте актриса рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Был такой проект "Игры патриотов". Мы снимали его в городе Серни под Парижем. Там был большой павильон, куда съезжались съемочные группы из разных стран. У нас ведущим был Кузьма. Съемки были очень изнурительными. Начиналось все с утра и иногда продолжалось до 2-3 часов ночи. Потом мы ехали в Париж по пробкам, спали 2-3 часа и все сначала. Тогда мы проводили с Кузьмой больше всего времени, потому что жили вместе", – поделилась актриса.

Загорская рассказала, что Ск... Источник: Скриншот Развернуть

В проекте Людмила Загорская занимала должность литературного редактора и исправляла сценарные реплики, которые зачитывал Кузьма Скрябин. В ее обязанности также входило следить за правильностью произношения музыкантом заранее подготовленных фраз для вступительных заставок, которые они снимали за пределами павильона. Как отметила актриса, один из таких выездов прошел совсем не по плану, ведь изнурительный график сказался на ее самочувствии.

"Мы снимали рассвет у Триумфальной арки. Было где-то шесть утра. Кузьма стоит нарядный, читает текст. Я все контролирую и чувствую, что от переутомления у меня начинает темнеть в глазах, и я теряю сознание. Кузьма бросился и прямо поднял меня. Я бы сильно ударилась. Я ничего не видела, но слышала голос Кузьмы: "У Люси нет пульса. Что делать?". Я думала: "Ну все, умерла". Но как-то меня привели в чувство", – вспомнила знаменитость.

Музыкант спас актрису во вре... Источник: Скриншот Развернуть

По словам Людмилы Загорской, когда они снимали проект, в котором команды из разных стран соревновались в ряде экстремальных испытаний, у них не было времени насладиться Францией. Поэтому после завершения работы они решили остаться в стране еще на несколько дней, чтобы лучше ее изучить. Кузьма Скрябин уговаривал Загорскую поехать вместе в Нормандию, однако она отказалась, так как имела несколько иное представление об отдыхе. Теперь актриса очень сожалеет о своем решении, ведь вскоре после этой поездки Скрябин погиб.

"Кузьма говорил: "Я поеду в Нормандию. Поехали со мной". А так как мы любим поплавать, я говорила: "Поехали лучше на Лазурный берег, увидим раз в жизни, что такое Канны, Ницца". А он: "Нет-нет. Я буду там устрицы есть". И мы не поехали с ним, а вскоре он погиб. Я так сожалею, думаю: "Желание увидеть Канны у меня было сильнее, чем провести время вместе", – рассказала актриса.

Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 года в ужасном ДТП недалеко от села Лозуватка Днепропетровской области. Внедорожник артиста Toyota Sequoia, на котором он возвращался домой после концерта в Кривом Роге, столкнулся с молоковозом. По официальной версии, его автомобиль выехал на встречную полосу из-за сложных погодных условий. Кузьма Скрябин погиб на месте происшествия.

Артист погиб в страшном ДТП. Источник: 0564.ua

Как рассказала Людмила Загорская, ей было очень трудно поверить в смерть артиста. Скрябин часто возил друзей на концерты именно на Toyota Sequoia и, по словам актрисы, был отличным водителем.

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