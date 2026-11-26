93-летняя Джоан Коллинз поразила эффектным видом в платье с открытыми плечами: как звезда "Династии" сохраняет молодость

Британская актриса Джоан Коллинз поразила безупречным чувством стиля на мероприятии по случаю открытия рождественской елки отеля Claridge. 93-летняя звезда сериала "Династия" блистала на вечеринке в черном платье длины миди, которое оголило ее плечи.

Присущий себе гламур селебрити излучала и благодаря эффектным аксессуарам. Ярких акцентов образу Коллинз добавила благодаря красному боа из перьев, массивным серьгам и ожерелью, пишет Daily Mail.

Джоан Коллинз блистала на ве... Развернуть

Не менее интересным был и макияж актрисы на праздничном мероприятии. Она не следует тренду на нюдовые оттенки декоративной косметики, поэтому подчеркнула взгляд яркими тенями с блестками, а на губы нанесла глянцевую розовую помаду.

Джоан Коллинз поражает публи... Развернуть

Глядя на такой эффектный внешний вид Джоан Коллинз, сложно сказать, что ей уже 93 года. "Вечная молодость" актрисы всегда привлекает внимание публики, а самое интересное, ее главный секрет кроется не в "уколах красоты" или пластических операциях. Как рассказывала знаменитость, важной частью ее жизни до сих пор остаются физические нагрузки, хотя и не такие интенсивные, как раньше.

"Мой режим тренировок изменился. В молодости я была очень активной: с 16 лет я часами танцевала на дискотеках и в клубах. Сейчас я рекомендую физиотерапию всем, кто хочет оставаться в форме. Полчаса в день дают мне необходимую энергию", – рассказывала звезда "Династии".

Актриса не отказывает себе в бокале вина

Джоан Коллинз придерживается сбалансированного питания. Она исключила из своего рациона фастфуд, принимает витамины С, Е и омега-кислоты. Но в то же время звезда может с легкостью позволить себе выпить бокал вина или полакомиться десертом.

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