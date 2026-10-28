72-летний Макаревич в пятый раз стал отцом: первое фото малыша и что известно обо всех его детях

В семье лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, который открыто осуждает путинский режим и с 2022 года живет в Израиле, произошло пополнение. Жена 72-летнего музыканта, журналистка и гид Эйнат Кляйн, родила дочь. Для артиста это уже пятый ребенок.

Радостную новость Макаревич объявил в своем Facebook. Он лаконично написал: "Вот как-то так", и пока не раскрыл имя новорожденного малыша.

Жена Макаревича родила дочь. Источник: facebook.com/makarevichav

А вот фотографии маленькой дочери Андрей Макаревич решил не держать долго в секрете от публики. Музыкант поделился серией снимков из роддома, на которых можно хорошо рассмотреть лицо малышки. Он также успел снять трогательный момент, когда их старший сын знакомился с сестренкой.

У музыканта появился пятый ребенок. Источник: facebook.com/makarevichav

Макаревич показал, как их сы... Источник: facebook.com/makarevichav Развернуть

Отметим, что Эйнат Кляйн, которая родилась в Киеве и до переезда в Израиль носившая имя Инна Калинина, стала четвертой женой Андрея Макаревича. Они впервые встретились в Эфиопии, а журналистка покорила сердце лидера группы "Машина времени" своим активным образом жизни. Пара сыграла свадьбу в декабре 2019 года.

Пара познакомилась в Эфиопии. Источник: Instagram Эйнат Кляйн

Первый общий ребенок супругов появился на свет 30 марта 2022-го. Эйнат Кляйн родила сына, которому они с Андреем Макаревичем выбрали имя Эйтан. В одном из недавних интервью артист откровенно рассказывал, что воспитание сына физически дается ему довольно нелегко, ведь мальчик едва ли не каждую минуту зовет его к себе. Отдохнуть он может только тогда, когда Эйтан спит. Тогда же музыкант подтвердил, что они с женой ждут дочь.

Эйнат Кляйн родила от артиста сына в 2022-м. Источник: facebook.com/mashinavremeniofficial

Дети лидера коллектива "Машина времени" от предыдущих отношений

Впервые Андрей Макаревич связал себя узами брака с Еленой Глазковой в 1976 году. Они прожили вместе всего три года, после чего расстались, так и не став родителями общих детей.

Первого сына музыканту подарила вторая жена – косметолог Алла Голубкина. В 1987 году на свет появился потомок супругов Иван. Он связал свою жизнь с актерством и уже успел сыграть во многих театральных постановках и даже фильмах, таких как "1814", "Бой с тенью", "Иван Грозный", "Пьяная фирма" и других. Через 14 лет после развода с Голубкиной Макаревич повел под венец стилистку Наталью Голуб, с которой прожил до 2010-го.

Иван связал жизнь с актерством. Источник: Instagram Ивана Макаревича

У лидера "Машины времени" есть двое внебрачных детей. В конце 90-х у него был роман с журналисткой Анной Рождественской. Несколько лет Макаревич всячески угождал партнерше, однако, когда она забеременела, идиллия закончилась. Рождественская разорвала отношения с музыкантом, но ребенка оставила. В 2000 году она родила дочь Анну. Сначала у Андрея Макаревича были холодные отношения с девочкой, а позже они сблизились.

У артиста есть внебрачная дочь. Источник: Facebook Андрея Макаревича

Старшая дочь исполнителя Дана родилась в 1975-ом, однако эту новость он узнал лишь через 20 лет. Она сама связалась с отцом и рассказала о своем существовании. Сейчас Дана живет в США со своим мужем и работает в фармацевтической компании.

О рождении старшей дочери му... Источник: facebook.com/makarevichav Развернуть

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