69-летнему Павлу Зиброву повысили пенсию: какую выплату артист получает теперь и на чем зарабатывает, кроме музыки

Народный артист Украины Павло Зибров поделился, что не так давно ему увеличили размер пенсии. Сейчас 69-летний певец получает 11 400 гривен в месяц, однако эта выплата далеко не единственное, что обеспечивает ему комфортный уровень жизни.

Как отметил знаменитость, он продолжает активно работать, а последние несколько лет совмещает творческую деятельность с преподаванием в столичном университете. О своих заработках исполнитель рассказал в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром".

"Уже больше. Мне повысили пенсию. Уже 11 400 грн. Но я до сих пор работаю, хотя у меня стажа почти 50 лет. Меня пригласил Михаил Поплавский, и я возглавляю кафедру эстрадного пения в Университете культуры. Там я работаю уже четыре с половиной года. У меня полная ставка, надбавка за народного артиста, профессора. Я работаю, некогда отдыхать", – отметил певец.

Павел Зибров сейчас получает... Источник: Скриншот Развернуть

По словам Павла Зиброва, преподавание приносит ему искреннее удовольствие. Помимо того, что исполнитель передает профессиональные знания будущему поколению артистов, он еще и поддерживает голосовые связки в тонусе, ведь во время общения со студентами не позволяет себе тихо хрипеть.

Напомним, что с того момента, как Павел Зибров вышел на пенсию, размер его ежемесячных выплат от государства неоднократно менялся. Знаменитость рассказывал, что сначала получал всего 2 500 гривен, а к июню 2024-го эта сумма выросла до 8 300 грн.

Артист продолжает активно работать. Источник: instagram.com/pavlo_zibrov

Интересно, что о своих заработках от концертной деятельности и выступлений на корпоративах исполнитель рассказывает совсем неохотно. Зибров подчеркнул, что за все финансы отвечает его жена Марина, а на вопрос о самом крупном гонораре ответил загадочно: "Не скажу, сколько это денег, но это люксовая машина".

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