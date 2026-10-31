6 лет без Шона Коннери: почему "Джеймса Бонда" оставили у "разбитого стола" в России

Ровно шесть лет назад, 31 октября 2020-го, остановилось сердце актера и первого исполнителя роли Джеймса Бонда – Шона Коннери. Хотя легенда кино и получил широкую славу благодаря перевоплощению в агента "007", он не хотел ограничивать себя исключительно одним персонажем, поэтому в итоге отказался от этого экранного амплуа. Такое решение несколько "ударило" по карьере знаменитости и даже подтолкнуло согласиться на съемки в России, что обернулось для него далеко не самым приятным опытом.

Шон Коннери присоединился к созданию советско-итальянской картины "Красная палатка" о спасении арктической экспедиции Умберто Нобиле. Для съемок в картине актеру пришлось приехать в СССР, где его оставили у "разбитого стола". Подробности читайте в материале OBOZ.UA.

Шон Коннери снялся в картине... Источник: Кадр из фильма Развернуть

После ухода из "Бондианы" Шон Коннери на некоторое время остался без проектов, поэтому "ухватился" за роль первооткрывателя Южного полюса Руаля Амундсена. Такое решение знаменитости стало настоящей неожиданностью, ведь от участия в "Красной палатке" ранее отказались Лоуренс Оливье, Пол Скофилд и Джон Уэйн в знак протеста против ввода войск СССР на территорию Чехословакии.

Прибыв в Москву, Коннери оказался в довольно необычной для себя атмосфере – его не окружили сотни фанатов, ведь фильмы о Джеймсе Бонде в советском прокате отсутствовали. Кинематографистам даже пришлось искать знаменитость в толпе по фотографии, чтобы случайно не забрать не того человека.

"Никто не указывал на него пальцем, не бросился за автографом. Сначала, как мне показалось, Коннери этому даже обрадовался. Но пока мы ждали багаж, в его глазах понемногу стало появляться удивление. "Почему меня не разрывают на части?" – можно было прочитать на этом лице", – описывал визит "агента "007" продюсер Борис Криштул.

Актер согласился на роль в с... Развернуть

Такая отстраненность публики надоела Шону Коннери еще до окончания съемок "Красной палатки", поэтому он решил устроить застолье для коллег по цеху. Актер подготовил для кинематографистов из России много деликатесов и хорошего алкоголя, однако из-за языкового барьера они фактически с ним не общались, а просто поели и отправились по своим делам.

"В общем, все выпили, съели и ушли. А он остался один у разбитого стола и, наверное, долго повторял: "Да, это действительно таинственная страна!", – высказался об инциденте Владимир Высоцкий.

Звезду оставили у "разбитого... Развернуть

После этого Шон Коннери согласился вернуться в СССР лишь один раз и снова по работе – сыграл в фильме "Русский отдел". Съемки проходили в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), где актер снова столкнулся с безразличием со стороны россиян.

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