400 тысяч гостей и дорогие подарки: политик из самого бедного штата Индии устроил роскошную свадьбу для дочери, за которой местные наблюдали с деревьев

Член законодательного собрания самого бедного штата Индии Бихар – Анант Сингх – устроил пышную свадьбу для своей дочери Шиванги Сингх и ее возлюбленного Ришикеша Кумара, которая поразила своими масштабами. На церемонии присутствовали около 400 тысяч гостей, поэтому улицы села Надава, где проходило празднование, фактически "парализовало" из-за толп людей и потока машин.

Действие развернулось на территории площадью 2,5 гектара, а для организации банкета привлекли команду из 500 поваров. О роскошной свадьбе рассказал The Guardian.

Центральной площадкой церемонии была семейная усадьба Ананта Сингха. Особое внимание политик уделил приему VIP-гостей, поэтому обустроил на территории Надавы шесть временных вертолетных площадок, куда они могли беспрепятственно прилететь из разных уголков Индии.

Анант Сингх устроил масштабн... Источник: Скриншот Развернуть

А вот добраться на автомобиле до места проведения свадьбы было не так легко. Из-за огромных пробок на дорогах одному из гостей даже пришлось пересесть на трактор и проехать по окрестным полям.

Сообщается, что для приготовления традиционных блюд, таких как кебабы и карри, использовали тонну баранины. Кроме того, гостей угощали 500 тысячами местных сладостей. Люди, пришедшие посмотреть на церемонию, не отказывали себе в угощениях, поэтому в какой-то момент свадьба стала напоминать ярмарку.

Толпы людей "парализовали" у... Источник: Скриншот Развернуть

Местные жители забирались на деревья, чтобы лучше рассмотреть церемонию, в частности, они ожидали обещанную "изюминку" праздника – скачки. К мероприятию планировали привлечь 52 коней, однако в последний момент все пришлось отменить из-за хаоса вокруг.

Сами молодожены и люди из их окружения находились в стороне от всей суеты. Шиванги Сингх и Ришикеш Кумар, одетые в традиционные индийские наряды, наслаждались важным днем в уютном месте, подготовленном заранее.

Шиванг Сингх и Ришикеш Кумар... Источник: Скриншот Развернуть

Анант Сингх сделал своему зятю несколько дорогих подарков. По сообщениям, Ришикеш Кумар получил автомобиль за 23 миллиона рупий (11 143 729 грн), а также золото и серебро.

Стоит отметить, что Анант Сингх – довольно противоречивая фигура. Против политика, которого пять раз избирали в законодательное собрание штата, до сих пор рассматривают 28 уголовных дел, в том числе об убийстве, покушении на убийство, вымогательстве и похищении людей. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

Анант Сингх – довольно противоречивая фигура

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Гарри Поттера" Эванна Линч вышла замуж и подарила мужу оберег с зубом его собаки вместо кольца.