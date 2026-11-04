2000 грн. за целый день мучений: известный артист шокировал, что его заставляли делать на съемках сериалов в мороз и без каскадеров

Украинский певец Иван Ищенко, более известный широкой аудитории под псевдонимом BRYKULETS, вспомнил довольно неприятный опыт съемок в сериалах. Когда-то артист исполнил несколько эпизодических ролей в картинах о спасателях, где ему пришлось выполнять трюки без каскадеров, да еще и за небольшую плату.

Кроме того, как отметил исполнитель, его недовольство процессом создания лент усиливала абсурдность некоторых элементов сценария. Об этом BRYKULETS заговорил в интервью Маше Ефросининой.

"Я немного "поварился" в эпизодических ролях в сериалах, где спасатели снимают тебя с дерева. Ты висишь на этом дереве и не понимаешь, что за сюжет, почему ты в перьях, почему на веревке. На улице минус два. Тебе дают две тысячи гривен за целый день этих невообразимых мучений. Ты говоришь три слова, тебе говорят: "Нормально". Со второго-третьего дубля уже все хорошо", – рассказал певец.

BRYKULETS вспомнил, какими б... Источник: Скриншот Развернуть

Своей "самой любимой" ролью BRYKULETS назвал ту, когда был вынужден прыгать с балкона без какой-либо страховки. Артисту нужно было с высоты пятого этажа попасть в пожарную вышку, которая находилась на уровне четвертого.

"Я перелез через балкон, стою. Мне говорят: "Тебе надо упасть. Ты не волнуйся". Я должен был в какой-то момент сделать вид, что падаю с балкона. И ничего, падал в эту башню к деду, который держал меня там за штаны. Ужас. Еще и 15 процентов агенту отдавать", – вспомнил исполнитель.

Артист хотел бы сняться в пр... Источник: instagram.com/brykulets Развернуть

BRYKULETS больше не хочет участвовать в подобных картинах, однако не поставил крест на развитии в актерской сфере. Артист хотел бы сыграть в сериале или полнометражном фильме с действительно качественным сценарием.

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