12-летний вокалист, исполняющий хиты 70-х, победил в шоу "Україна має талант". Выступление, принесшее ему триумф

12-летний Марко Сердинский стал победителем нового сезона шоу "Украина имеет талант". В финале юный вокалист исполнил песню Василия Зинкевича "Забудь печаль", которая летом 2026 года вновь стала популярной среди молодежи и массово звучала в социальных сетях, и покорил зрителей своим тембром и манерой исполнения.

Финал проекта состоялся 27 сентября, а имя победителя назвали во время эфира. За победу соревновались десять участников, а триумфатора определили зрители путем голосования в приложении "Дія". Марко получил наибольшую поддержку и одержал победу в сезоне.

Марко Сердинский спел "Забудь печаль"

Для решающего выступления 12-летний вокалист выбрал песню Василия Зинкевича "Забудь печаль". Сам Марко рассказывал, что особенно любит композиции 70-х и 80-х годов, поскольку в них, по его мнению, есть важный смысл и особая мелодичность.

"Мне они очень нравятся тем, что в их песнях есть смысл, что они такие мелодичные, их так и хочется петь. Мне кажется, что песни Яремчука, Зинкевича и Васюка должны знать все, потому что это наше наследие", – объяснял юный артист.

Марко Сердинський переміг на... Источник: СТБ Развернуть

По завершении выступления Елена Кравец призналась, что оно вернуло ее к воспоминаниям о детстве и юности.

"Я просто смотрю и понимаю, что Бог дал ребенку большой талант, и его нужно беречь", – сказал Стас Боклан.

Артем Пивоваров также рассказал, что в свое время очень хотел услышать от Марка именно эту композицию в финале. Он также поблагодарил Василия Зинкевича за творчество и возможность для нового поколения исполнять его песни.

В финал Марко Сердинский прошел после яркого выступления на кастинге. Тогда он исполнил "Материнську любов" Николая Мозгового. Номер настолько поразил судей, что у Артема Пивоварова даже побежали мурашки по коже, а после финальных нот зрители встали со своих мест и устроили юному вокалисту овации.

Артем Пивоваров розповів, що... Источник: СТБ Развернуть

Марко Сердинский стал финалистом Нацотбора на Детское Евровидение

Победа в шоу "Украина имеет талант" стала для Марка вторым важным событием за последние несколько дней. Накануне, 26 сентября, он принимал участие в финале Нацотбора на Детское Евровидение 2026. Юный вокалист исполнил песню "Гори" и занял третье место.

Победу в Нацотборе одержала Эрика Колесниченко с композицией "НЕ колискова". Именно она представит Украину на Детском Евровидении 2026.

Ранее OBOZ.UA писал, что 12-летняя дочь заслуженной артистки произвела фурор на сцене "Украина имеет талант" своим редким "даром".