12-летний победитель "Україна має талант" рассказал, на какие два добрых дела потратит 200 тыс. грн и получил ли уже квартиру в Киеве

12-летний исполнитель Марко Сердинский рассказал, что пока не получил свой денежный приз в размере 200 тысяч гривен за победу в проекте "Україна має талант", однако уже придумал, на что его потратит. Средства вокалист хочет перечислить на два добрых дела: поддержку защитников Украины и помощь мальчику из родного Ивано-Франковска, который страдает редким генетическим заболеванием, что приводит к полной потере способности двигаться – мышечной дистрофией Дюшена.

Об этом юный победитель талант-шоу рассказал в интервью Славе Демину. Если же у Марка Сердинского еще останутся деньги, он хочет порадовать себя небольшой покупкой – игрой для PlayStation.

"Я еще ничего не получил, но уже решил, что с ними буду делать. Часть я хочу отдать группе Sick Solution, которая была со мной в финале "Україна має талант", потому что они служат в "Азове". Еще часть – мальчику из Ивано-Франковска, Данилу Винтониву, который страдает мышечной дистрофией Дюшена. На оставшуюся часть, может, куплю себе какую-нибудь игру. Может, FIFA 27, как раз вышла", – поделился певец.

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Марко Сердинский еще не получил квартиру в Киеве, которая также является частью приза за победу в шоу "Україна має талант". Как подчеркнула мама вокалиста, они даже не знают никаких подробностей о недвижимости, кроме того, что она расположена в жилом комплексе Sister.

"Мы пока ничего не получили и о квартире тоже ничего не знаем. Я так понимаю, с нами еще свяжутся и сообщат, когда нужно приехать в Киев, и все детали мы уже узнаем там. Знаем только то, что было заявлено в самом талант-шоу, что это будет ЖК Sister в Киеве. Больше информации у нас пока нет", – отметила мама юного артиста.

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Напомним, что финал проекта "Україна має талант" состоялся 27 сентября. Марко Сердинский спел на сцене трек легендарного Василия Зинкевича "Забудь печаль" и покорил как зрителей, так и профессиональное жюри своим уникальным тембром и манерой исполнения. Он получил наибольшую поддержку во время голосования в приложении "Дія", поэтому, соответственно, стал победителем шоу.

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