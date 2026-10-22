10 участников отправятся в таинственное путешествие: стало известно, кто примет участие в Destination X на Sweet.tv

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV объявил дату премьеры и участников Destination X – самого инновационного приключенческого реалити-шоу, в котором путешествие по Украине превращается в масштабную игру с загадками, испытаниями и неожиданными поворотами. Премьера проекта состоится 19 ноября только на SWEET.TV.

Миссия Destination X – заново открыть Украину и показать, насколько она разнообразна и непредсказуема. Даже знакомые города и места могут удивить, если посмотреть на них под другим углом. Проект приглашает зрителей отправиться в это путешествие вместе с участниками и увидеть страну, которая продолжает творить, развиваться и двигаться вперед, несмотря на все вызовы.

X-автобус. Источник: SWEET.TV

Destination X – украинская адаптация одноименного бельгийского приключенческого реалити-формата, получившего международное признание, в частности награды Rose d’Or ("Золотая роза") и C21 Awards. Шоу стало успешным в разных странах Европы, а в США уже готовят второй сезон. По сюжету участники отправятся в путешествие по Украине на специальном черном двухэтажном X-автобусе с затемненными окнами, не зная, куда именно направляются. Чтобы сохранить интригу маршрута, они будут пользоваться X-очками, которые скрывают от них окружающий мир. Оказавшись в новой локации, участники должны разгадывать подсказки, анализировать детали и определять свое местоположение, чтобы найти точку X. Музыкант, автор песен и фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай станет ведущим нового проекта Destination X от SWEET.TV.

Дмитрий Каднай, ведущий Destination X. Источник: SWEET.TV

Их ждут интеллектуальные испытания, стратегические решения и психологическая игра, в которой наблюдательность, логика и умение работать с информацией могут стать решающими. Каждая новая локация – еще одна загадка, а каждое решение может повлиять на дальнейший ход игры. Победителя ждет приз в размере 500 000 гривен.

"Мы создаем Destination X, чтобы в эти непростые времена дать людям возможность отвлечься от повседневности и заново открыть невероятную Украину – страну, которая творит и движется вперед вопреки всему. Это приключение, в котором объединились азарт, стратегия, соревнование и путешествия, а среди участников – известные люди и необычные украинцы, которые добавляют игре настоящие эмоции и истории, за которыми хочется следить. В то же время Destination X – это совершенно новый уровень реалити на украинском рынке, где технологии становятся частью игры: от уникального X-Bus до специальных очков и интерактивных механик поиска локаций. Это формат, который удивляет не только замыслом, но и тем, как он реализован. Я очень рад, что благодаря SWEET.TV украинцы смогут увидеть это инновационное шоу и отправиться в захватывающее путешествие по стране вместе с участниками", – рассказывает Владимир Завадюк, руководитель SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows.

Destination X также призван показать Украину под новым углом. Участники побывают в разных уголках страны, а зрители смогут вместе с ними заново открыть знакомые города и неожиданные маршруты. Украина больше, чем ты представляешь!

Кто участвует в Destination X на SWEET.TV

В Destination X встретятся люди разных профессий, с разным опытом и взглядами на мир. Среди участников – певцы Michelle Andrade, Елена Тополя, BRYKULETS и Ostrovskyi, актер Карен Варданян, дизайнер Алина Гниденко, художник и комик Данил Повар, инженер-энергетик и ветеран Павел Товстик, менеджер Ира Водопьянова и архитектор Саша Тихолоз.

В этой игре недостаточно просто знать Украину: участникам придется мыслить нестандартно, замечать детали, доверять интуиции и проверять собственные догадки. Разные характеры и подходы к решению задач сделают путь к точке X непредсказуемым, а зрители смогут увидеть знакомых публичных людей в непривычных для них обстоятельствах.

Алина Гниденко, участница Destination X. Источник: SWEET.TV

Участники Destination X:

Michelle Andrade – украинско-боливийская певица. Олена Тополя – певица, автор песен. Павло Товстик – инженер-энергетик, военнослужащий спецподразделения ГУР МО Украины "КРАКЕН", ветеран. BRYKULETS – певец. Ostrovskyi – украинский артист. Карен Варданян – актер, театральный педагог. Аліна Гніденко – дизайнер одежды, косплеер, блогер. Данил Повар – художник, комик, предприниматель. Ира Водопьянова – менеджер канала HoReCa Саша Тихолоз – архитектор.

Карен Варданян – актер, театральный педагог. Источник: SWEET.TV

"Я переехала в Украину, когда мне было 13 лет. В детстве мы много путешествовали на машине по Боливии, но после переезда на это почти не оставалось времени: сначала школа, а потом – работа и гастроли. Гастрольная жизнь – это автобус, сон, выступление и переезд в следующий город, так что увидеть страну почти не удавалось. Об Украине я узнавала из школьных экскурсий и рассказов бабушки и дедушки, которые знакомили меня с нашей историей. Но именно Destination X помог мне заново открыть Украину и увидеть места, о существовании которых я даже не догадывалась. Я еще раз убедилась, насколько наша страна красива и самобытна – с уникальными традициями, культурой, кухней и невероятной природой. Мне немного жаль, что мы так мало знаем о собственной стране, ведь здесь так много мест, которыми можно восхищаться. Я очень рада, что благодаря проекту смогла увидеть все это своими глазами, и теперь мне еще больше хочется путешествовать по Украине, открывать новые точки на карте и возвращаться туда, где я особенно впечатлилась во время проекта", – делится Michelle Andrade, украинско-боливийская певица.

Michelle Andrade, участница Destination X. Источник: SWEET.TV

Смотри Destination X на SWEET.TV

Смогут ли участники разгадать маршрут и найти точку X? Узнавай с 19 ноября – Destination X только на SWEET.TV.