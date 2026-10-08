Появилось редкое фото внучек Элвиса Пресли: как выглядят 18-летние двойняшки, которые потеряли маму

Вдова культового американского певца Элвиса Пресли показала, как сейчас выглядят их внучки – Харпер и Финли Локвуд. 7 октября двойняшкам исполнилось 18 лет, поэтому Присцилла Пресли решила публично поздравить их, опубликовав редкое совместное фото.

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На странице вдовы "короля рок-н-ролла" в Instagram появился снимок, на котором сестры позируют на живописном пляже, одетые в изысканные total-black образы. Пользователи сети сразу обратили внимание на то, что девушки унаследовали лучшие черты внешности членов своей семьи: блондинка Финли как две капли воды похожа на покойную маму Лизу Мари Пресли, а Харпер – копия бабушки.

Двойняшки появились на свет в 2008 году. Певица Лиза Мари Пресли родила их от своего тогдашнего мужа, гитариста Майкла Локвуда, с которым рассталась в 2016 году. Развод артистов стал настоящим испытанием для Харпер и Финли, ведь он положил начало длительной судебной тяжбе за опеку над ними. В 8 лет они были вынуждены переехать к бабушке, пока все юридические вопросы не были решены.

Впереди сестер ждала гораздо более болезненная трагедия – в январе 2023 года они потеряли маму. Сердце Лизы Мари Пресли остановилось в 54 года в результате осложнений, связанных с бариатрической операцией. Как показал вскрытие, у нее развилась непроходимость тонкого кишечника.

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Как рассказывала Присцилла Пресли, неожиданная утрата "разделила" их семью. По ее словам, Харпер и Финли сосредоточились на себе, нашли бойфрендов и начали заниматься своими делами. И все же Присцилла Пресли не утратила связь с внучками и сохранила "близость" с ними.

Главные истории дня

Помимо близнецов, Лиза Мари Пресли была мамой еще двух сыновей – Райли и Бенджамина, который трагически ушел из жизни. Он покончил с собой в 27 лет.

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