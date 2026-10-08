Появилось редкое фото внучек Элвиса Пресли: как выглядят 18-летние двойняшки, которые потеряли маму

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Трамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с БезсмертнымТрамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с Безсмертным"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лигиОтключения света в Украине. ИллюстрацияЭкстренный режим начали отменять: какие графики отключения света действуют в Киеве и ряде областейСилы обороны нанесли удар по вражеской стартовой площадке дронов, пунктам управления и ретранслятору Mesh-сети – ГенштабСилы обороны нанесли удар по вражеской стартовой площадке дронов, пунктам управления и ретранслятору Mesh-сети – ГенштабИллюстрация - женщина держит банковскую карточкуВ Украине вводят ограничения на переводы с карты даже родственникам: сколько денег можно отправитьВ Кремле ответили, поздравлял ли Трамп Путина с днём рожденияВ Кремле ответили, поздравлял ли Трамп Путина с днём рождения"Убери свои руки!" Друг Украины Майкл Дуглас накинулся на звезду "Красавицы" из-за своего 13-летнего сына и рассказал, как просил прощения"Убери свои руки!" Друг Украины Майкл Дуглас накинулся на звезду "Красавицы" из-за своего 13-летнего сына и рассказал, как просил прощенияВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоРоссия в результате удара по Прилукам убила семью с двумя детьми. ФотоРоссия в результате удара по Прилукам убила семью с двумя детьми. ФотоПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The TelegraphПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The Telegraph

Появилось редкое фото внучек Элвиса Пресли: как выглядят 18-летние двойняшки, которые потеряли маму

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 54
Появилось редкое фото внучек Элвиса Пресли: как выглядят 18-летние двойняшки, которые потеряли маму
Вдова Элвиса Пресли показала редкое фото своих 18-летних внучек

Вдова культового американского певца Элвиса Пресли показала, как сейчас выглядят их внучки – Харпер и Финли Локвуд. 7 октября двойняшкам исполнилось 18 лет, поэтому Присцилла Пресли решила публично поздравить их, опубликовав редкое совместное фото.

На странице вдовы "короля рок-н-ролла" в Instagram появился снимок, на котором сестры позируют на живописном пляже, одетые в изысканные total-black образы. Пользователи сети сразу обратили внимание на то, что девушки унаследовали лучшие черты внешности членов своей семьи: блондинка Финли как две капли воды похожа на покойную маму Лизу Мари Пресли, а Харпер – копия бабушки.

Появилось редкое фото внучек Элвиса Пресли: как выглядят 18-летние двойняшки, которые потеряли маму

Харпер и Финли Локвуд исполнилось 18 лет. Источник: Скриншот

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 55,1 т.
Тоня Матвиенко обратилась к маме в день ее смерти и рассказала украинцам о посмертной воле "цветка-души" украинской песни
icon 55,1 т.
Тоня Матвиенко обратилась к маме в день ее смерти и рассказала украинцам о посмертной воле "цветка-души" украинской песни
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 16,9 т.
Кличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностей
icon 16,9 т.
Кличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностей
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 5,8 т.
Актер Сергей Стрельников вступил в ряды ВСУ и рассказал о своей "бригаде нового поколения"
icon 5,8 т.
Актер Сергей Стрельников вступил в ряды ВСУ и рассказал о своей "бригаде нового поколения"

Двойняшки появились на свет в 2008 году. Певица Лиза Мари Пресли родила их от своего тогдашнего мужа, гитариста Майкла Локвуда, с которым рассталась в 2016 году. Развод артистов стал настоящим испытанием для Харпер и Финли, ведь он положил начало длительной судебной тяжбе за опеку над ними. В 8 лет они были вынуждены переехать к бабушке, пока все юридические вопросы не были решены.

Впереди сестер ждала гораздо более болезненная трагедия – в январе 2023 года они потеряли маму. Сердце Лизы Мари Пресли остановилось в 54 года в результате осложнений, связанных с бариатрической операцией. Как показал вскрытие, у нее развилась непроходимость тонкого кишечника.

Появилось редкое фото внучек Элвиса Пресли: как выглядят 18-летние двойняшки, которые потеряли маму

Лиза Мари Пресли умерла в 54 года. Источник: Instagram Лизы Мари Пресли

Как рассказывала Присцилла Пресли, неожиданная утрата "разделила" их семью. По ее словам, Харпер и Финли сосредоточились на себе, нашли бойфрендов и начали заниматься своими делами. И все же Присцилла Пресли не утратила связь с внучками и сохранила "близость" с ними.

Появилось редкое фото внучек Элвиса Пресли: как выглядят 18-летние двойняшки, которые потеряли маму

Присцилла Пресли поддерживает близкие отношения с внучками (на фото стоят с правой и левой сторон)

Помимо близнецов, Лиза Мари Пресли была мамой еще двух сыновей – Райли и Бенджамина, который трагически ушел из жизни. Он покончил с собой в 27 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Бритни Спирс опубликовала редкое фото с сыновьями-моделями, которым якобы желала смерти.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесафотографиисоцсетиЭлвис ПреслиЭлвис Пресли
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться