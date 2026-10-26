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Предательница Стужук призналась, что сделала с роскошным домом в Киеве, который забросали "коктейлями Молотова", и куда делся ее автопарк

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
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Предательница Стужук призналась, что сделала с роскошным домом в Киеве, который забросали "коктейлями Молотова", и куда делся ее автопарк
Предательница Стужук призналась, что сделала с роскошным домом в Киеве. Источник: instagram.com/sofia_levdanska_stuzhuk

Скандальная блогер София Стужук, которая после начала полномасштабного вторжения России не осудила агрессию страны-террористки, продала свой роскошный дом в Киеве и рассказала, что случилось с ее автомобилями. По словам предательницы, у недвижимости, которую она называла одним из самых любимых мест в жизни, появился новый владелец примерно полтора года назад, а бывший автопарк теперь разбросан между Латвией и несколькими ближайшими родственниками.

Об этом Стужук рассказала в видео, опубликованном в Instagram. Сейчас блогер живет на Пхукете, продолжает вести соцсети на русском языке и не спешит публично говорить о войне, которую Россия развязала против Украины. По словам Стужук, после отъезда из Киева она оставила дом под присмотром родителей, однако содержание недвижимости обходилось дорого.

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Приходилось платить за охрану, уход и поддержание жилья в надлежащем состоянии. В конце концов блогер решила продать его, опасаясь потерять имущество из-за ракетных ударов и других рисков.

"Мне пришлось его продать примерно полтора года назад за минимальные деньги, если честно", – призналась она.

Стужук подчеркнула, что больше всего ее огорчает не финансовая сторона вопроса, а потеря места, с которым связано много личных воспоминаний. По словам блогера, дом она приобрела примерно через полгода после того, как осталась одна с тремя детьми, и очень им дорожила.

Она также выразила надежду, что когда-нибудь сможет купить или построить еще лучший дом. Однако сейчас, как подтвердила сама блогер, киевской недвижимости у нее больше нет.

Предательница Стужук призналась, что сделала с роскошным домом в Киеве, который забросали ''коктейлями Молотова'', и куда делся ее автопарк

Дом Стужук, который она продала. Источник: Instagram @sofia_stuzhuk

Напомним, что в декабре 2022 года блогер заявила, что ее другой дом в Риге, столице Латвии, забросали "коктейлями Молотова". В тот момент внутри находились сама Стужук, которая тогда была беременна, ее дети и жених Антон. По словам предательницы, один из зажигательных предметов вызвал возгорание и повредил фасад дома.

Помимо дома в Киеве, Стужук рассказала о судьбе нескольких автомобилей, которыми владела раньше. По ее словам, Tesla она разыграла после покупки Jaguar в 2021 году.

Позже Jaguar блогер перевезла в Латвию. Там она некоторое время пользовалась машиной, которая, как утверждает Стужук, до сих пор находится в этой стране. Mercedes она вернула матери, а Toyota, которая принадлежала не ей, а бизнесу, компания забрала почти сразу после начала полномасштабной войны.

Предательница Стужук призналась, что сделала с роскошным домом в Киеве, который забросали ''коктейлями Молотова'', и куда делся ее автопарк

Стужук рассказала о судьбе нескольких автомобилей, которыми владела раньше. Источник: Instagram @sofia_stuzhuk

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Стужук подверглась критике из-за своей позиции по поводу российской агрессии. Осенью 2022 года она обвинила украинцев в "провокации" российских ударов, особенно после украинских обстрелов незаконно построенного Крымского моста. А в январе 2026 года блогер заявила, что Россия якобы заинтересована в территориях, а не в убийстве людей, фактически преуменьшив ответственность государства-агрессора за ежедневную гибель украинцев.

В июне 2024 года ее внесли в базу "Миротворец" из-за деятельности, которую авторы ресурса связывают с распространением российской пропаганды.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что скандальная Стужук вызвала блогера-беглеца Волошина, незаконно пересекшего границу, на драку с мужем.

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