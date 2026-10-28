Предательница Долина объявила войну хейтерам после скандалов с Украиной: что будет делать после того, как ее репутацию ''растоптали'' в России

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Верховная Рада, рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2027 год. ИллюстрацияСоцстандарты за чертой бедности, новый курс доллара, рост цен: бюджет-2027 прошел первое чтение в РадеМагазин Pepco в Познани. ИллюстрацияПопулярная польская сеть открыла первый магазин в Украине. Все адреса Pepco"Уже давно не вместе": Монфис сделал признание о разводе со Свитолиной"Уже давно не вместе": Монфис сделал признание о разводе со СвитолинойБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаГеращенко о Госбюджете на 2027 год: Рада приняла бюджет катастрофыГеращенко о Госбюджете на 2027 год: Рада приняла бюджет катастрофыТри знака зодиака ждет большая финансовая удача: жизнь значительно улучшится уже в средуТри знака зодиака ждет большая финансовая удача: жизнь значительно улучшится уже в среду"Ей становилось хуже": Монфис сделал новое заявление о разводе со Свитолиной, рассказав о ее "внутренних демонах""Ей становилось хуже": Монфис сделал новое заявление о разводе со Свитолиной, рассказав о ее "внутренних демонах"Россия ударила по Харькову: горели многоэтажка и частный дом, среди пострадавших – ребенок. Фото и видеоРоссия ударила по Харькову: горели многоэтажка и частный дом, среди пострадавших – ребенок. Фото и видеоЗвезда украинского кино Кузнецова сделала болезненное заявление о пенсиях актеров и предложила решение проблемыЗвезда украинского кино Кузнецова сделала болезненное заявление о пенсиях актеров и предложила решение проблемы"Не нужно устраивать мыльную оперу": Саакашвили на фоне разборок с нардепом Ясько показал редкое фото дочери и сравнил себя с украинцами"Не нужно устраивать мыльную оперу": Саакашвили на фоне разборок с нардепом Ясько показал редкое фото дочери и сравнил себя с украинцами
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Предательница Долина объявила войну хейтерам после скандалов с Украиной: что будет делать после того, как ее репутацию "растоптали" в России

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
90
Предательница Долина объявила войну хейтерам после скандалов с Украиной: что будет делать после того, как ее репутацию "растоптали" в России
Предательница Долина объявила войну хейтерам после скандалов с Украиной. Источник: Росмедиа

Певица-предательница Украины Лариса Долина, поддерживающая кровавую политику Кремля, решила бороться с теми, кто высмеивает ее в интернете. Директор артистки вместе с четырьмя юристами собрался круглосуточно проверять мемы, коллажи и дипфейки с ее изображением, а за оскорбления и попытки навредить репутации предательнице грозят судебными исками.

Тем временем в России отменяют концерты Долиной из-за низких продаж билетов. Как сообщают российские медиа, из гастрольного графика певицы исчезли пять выступлений в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Коломне и Обнинске. Но сама артистка заявляет, что якобы отказалась от концертов по собственной воле.

Предательница Долина объявила войну хейтерам после скандалов с Украиной: что будет делать после того, как ее репутацию ''растоптали'' в России

Команда Долиной решила мстить хейтерам. Источник: РосСМИ

Однако истинная причина заключалась в том, что в некоторых городах продажи билетов на выступления артистки оказались настолько низкими, что организаторы отказались от концертов. Например, в Коломне на выступление оставалось 229 свободных мест из 593 (чуть меньше половины). В одной из точек продаж купили всего десять билетов.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
9,6 т.
Дети Степана Гиги впервые прокомментировали конфликт вокруг его имени и объяснили, почему возникло недопонимание с артистами
9,6 т.
Дети Степана Гиги впервые прокомментировали конфликт вокруг его имени и объяснили, почему возникло недопонимание с артистами
Анастасия КакунАнастасия Какун
7,8 т.
72-летний Макаревич в пятый раз стал отцом: первое фото малыша и что известно обо всех его детях
7,8 т.
72-летний Макаревич в пятый раз стал отцом: первое фото малыша и что известно обо всех его детях
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,8 т.
"Удаляйте это видео!" Камалия не на шутку разозлила украинцев танцами в военной форме
2,8 т.
"Удаляйте это видео!" Камалия не на шутку разозлила украинцев танцами в военной форме

В другом городе концерт сначала назначили на 8 марта, а позже перенесли на осень. Однако почти все потенциальные зрители оформили возврат денег, не дожидаясь нового выступления.

Сама Долина утверждает, что решила отменить концерты, чтобы отдохнуть и подготовить новую программу. При этом раскрывать конкретные обстоятельства она не захотела.

"Причины есть, и они серьезные, но я не хочу сейчас их озвучивать. Я просто хочу немного отдохнуть, спокойно подумать, подготовить новую программу. А в следующем году уже снова начать формировать гастрольные поездки", – объяснила артистка.

Предательница Долина объявила войну хейтерам после скандалов с Украиной: что будет делать после того, как ее репутацию ''растоптали'' в России

Репутация предательницы в РФ сильно пострадала. Источник: Росмедиа

Более того, теперь команда Долиной взялась за пользователей, которые ее критикуют и высмеивают. Директор певицы заявил, что вместе с четырьмя юристами будет отслеживать публикации, коллажи и дипфейки, а за материалы, которые сочтут оскорбительными или наносящими ущерб репутации артистки, обещают подавать иски в суд.

Сама Долина тем временем жалуется на волну негатива. На днях во время общения с прессой на публичном мероприятии она заявила, что чувствует себя так, будто кто-то навел на нее порчу.

"Меня сейчас настолько захейтили, что у меня такое чувство, будто меня кто-то сглазил, знаете, будто кто-то навел на меня порчу. Просто такое чувство. Поэтому давайте лучше поговорим о хорошем, например, о творчестве", – сказала певица.

Предательница Долина объявила войну хейтерам после скандалов с Украиной: что будет делать после того, как ее репутацию ''растоптали'' в России

Долина прорекламировала магазин, который "кинул" россиян на деньги. Источник: РосСМИ

Одной из причин негативного отношения к певице могли стать и последние скандалы. В частности, Долина вместе с балериной Анастасией Волочковой и певцом Прохором Шаляпиным рекламировала интернет-магазин, который предлагал технику Apple, Samsung и Dyson со скидками, но оставил покупателей без заказов и буквально украл деньги.

Клиенты вносили полную предоплату за гаджеты, которые якобы должны были доставить из Дубая. По предварительным оценкам, около 200 человек могли потерять в общей сложности 10 млн рублей (12,5 тыс. долларов). Дополнительное возмущение вызвало то, что фотографии знаменитостей для рекламной кампании разместили на фоне украинского флага. Сама Долина промолчала о своем участии в этой истории и решила ничего не объяснять.

Предательница Долина объявила войну хейтерам после скандалов с Украиной: что будет делать после того, как ее репутацию ''растоптали'' в России

Долина жаловалась, что стала жертвой "украинских" мошенников. Источник: РосСМИ

Предательница Долина объявила войну хейтерам после скандалов с Украиной: что будет делать после того, как ее репутацию ''растоптали'' в России

Долина жаловалась, что стала жертвой "украинских" мошенников. Источник: РосСМИ

Напомним, ранее певица и сама жаловалась, что стала жертвой "украинских" мошенников. В 2024 году она заявляла, что после продажи московской квартиры перевела злоумышленникам 112 млн рублей. Позже суд признал право собственности на жилье за покупательницей Полиной Лурье. Эта история получила широкую огласку в России и даже получила название "эффект Долиной".

Ранее OBOZ.UA сообщал, куда переехала предательница Лариса Долина после того, как ее выставили из московской квартиры.

Похожие темы
русскиескандалыЛариса ДолинаЛариса Долина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!