''Изображают, что живут в Украине или воюют'': Олег Скрипка сделал громкое заявление о том, как артисты обманывают фанатов

Лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка заявил, что некоторые украинские артисты скрывают свое пребывание за границей и создают у аудитории иллюзию, будто продолжают жить в Украине. Другие же, по его словам, позиционируют себя как присоединившихся к армии, хотя их гастрольные графики вызывают вопросы.

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В частности, музыкант прокомментировал в интервью Василию Тимошенко критику в адрес группы The Hardkiss, участники которой живут и гастролируют за границей (хотя фронтвумен Юлия Санина дает концерты в Украине). В то же время он отметил, что проблема не только в тех исполнителях, которые рассказывают о своем пребывании в других странах.

По словам артиста, многие его коллеги просто не афишируют, что уехали из Украины, а вместо этого поддерживают противоположное впечатление.

"Многие живут за границей. Они просто, может, засветились, что живут за границей", – сказал музыкант о ситуации с The Hardkiss.

Однако на уточнение ведущего, имеет ли он в виду артистов, которые скрывают свое пребывание за пределами страны, Скрипка ответил утвердительно. Он описал, как исполнители могут возвращаться в Украину для публичных появлений, хотя фактически живут в другой стране.

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"Они изображают, будто находятся в Украине, а на самом деле живут за границей. Потому что обстреливают, опасно. А так нормально, очень удобно", – высказался певец.

Называть конкретные имена коллег Олег Скрипка не стал. В то же время он упомянул еще одну категорию артистов, чья публичная деятельность, по его мнению, не всегда соответствует тому образу, который они демонстрируют аудитории.

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"Есть некоторые артисты, которые якобы воюют, а когда смотришь на их гастрольный график, непонятно, когда они воюют", – заявил музыкант.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Скрипка поделился ужасными воспоминаниями об "элитной" российской школе, когда в детстве жил на севере РФ.