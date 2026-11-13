Скидок нет: MELOVIN раскрыл, за сколько готов выступить на новогоднем корпоративе

Украинский певец MELOVIN раскрыл, сколько денег планирует просить за свое выступление на новогодних корпоративах. Артист еще не определился с конкретной суммой, хотя и получил несколько звонков от потенциальных заказчиков, однако точно знает, что его гонорар не будет ниже 12 тысяч. Вероятно, речь идет об оплате в долларах, но конкретную валюту он не назвал.

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О своих заработках MELOVIN заговорил в комментарии для проекта "Ранок у великому місті". Как подчеркнул исполнитель, никаких скидок за свои выступления на частных праздниках он делать не собирается.

"Пока прозвоны, двое заказчиков уже звонили. Я этому очень рад, но пока что мы ничего не подтвердили, поэтому звоните, предлагайте больше. Я не снижаю цену. 12–13 тысяч – столько я и стою", – рассказал артист.

Кстати, в последнее время MELOVIN начал зарабатывать на жизнь не только музыкой. Он создает и продает авторские картины, стоимость которых начинается от 2 000 долларов. Артист не смог четко объяснить, почему установил такую сумму, однако подчеркнул, что "не оценивает себя в тысячу гривен".

Напомним: ранее MELOVIN рассказывал, что больше всего средств он регулярно тратит на свой музыкальный проект. Этот бюджет певец охарактеризовал как "безумные деньги" и добавил, что иногда даже не успевает оглянуться, как весь доход вкладывает в развитие собственного дела и оплату работы команды.

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"Ого, это очень дорого. Это очень дорого, потому что MELOVIN – артист такого масштаба и такой силы, что ты не можешь позволить себе то, что может позволить какой-нибудь, например, молодой артист, который только карабкается к своему Олимпу. И поэтому расходы такие же, они намного больше", – отметил знаменитость.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дядя Жора назвал певицу, которую чаще всего приглашают на частные праздники, и раскрыл гонорары топ-звезд.

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