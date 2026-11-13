Скидок нет: MELOVIN раскрыл, за сколько готов выступить на новогоднем корпоративе

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств на лекарства для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютВ Одессе в результате атаки РФ погибли два человека, есть пострадавшие: очевидцы рассказали о трагедии. Фото и видеоВ Одессе в результате атаки РФ погибли два человека, есть пострадавшие: очевидцы рассказали о трагедии. Фото и видеоЧеркасский, ТрифоноваСкандального таможенника восстановили в должности и постановили вернуть ему более 2 млн грн: что известно о его состоянии и судьях, которые вынесли решениеДрон попал прямо в палату: последствия удара РФ по больнице в центре Киева. Фото и видеоДрон попал прямо в палату: последствия удара РФ по больнице в центре Киева. Фото и видеоВ Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова: в каком он состоянии. Фото, видео и все подробностиВ Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова: в каком он состоянии. Фото, видео и все подробностиКонфликт Астафьевой и Сумской: звезда Playboy ответила народной артистке, которая сравнила ее с ЯнуковичемКонфликт Астафьевой и Сумской: звезда Playboy ответила народной артистке, которая сравнила ее с ЯнуковичемСупряга и Литвин поженилисьЗвездный игрок "Динамо", которого называли новым Шевченко, женился на "Мисс Земля Украина-2021". ФотоВ Украине резко переписали курс доллараСдать доллары в обменники можно по новому курсу: сколько стоит валюта 13 ноябряНацбанк "выдает" украинцам золотые 100 грн со специальным дизайномНацбанк "выдает" украинцам золотые 100 грн со специальным дизайном: как выглядят
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Скидок нет: MELOVIN раскрыл, за сколько готов выступить на новогоднем корпоративе

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
195
Скидок нет: MELOVIN раскрыл, за сколько готов выступить на новогоднем корпоративе
MELOVIN рассказал, сколько хочет получить за выступление на новогоднем корпоративе. Источник: instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN раскрыл, сколько денег планирует просить за свое выступление на новогодних корпоративах. Артист еще не определился с конкретной суммой, хотя и получил несколько звонков от потенциальных заказчиков, однако точно знает, что его гонорар не будет ниже 12 тысяч. Вероятно, речь идет об оплате в долларах, но конкретную валюту он не назвал.

О своих заработках MELOVIN заговорил в комментарии для проекта "Ранок у великому місті". Как подчеркнул исполнитель, никаких скидок за свои выступления на частных праздниках он делать не собирается.

Скидок нет: MELOVIN раскрыл, за сколько готов выступить на новогоднем корпоративе

За участие в корпоративе MELOVIN хочет получить 12-13 тысяч. Источник: Скриншот

"Пока прозвоны, двое заказчиков уже звонили. Я этому очень рад, но пока что мы ничего не подтвердили, поэтому звоните, предлагайте больше. Я не снижаю цену. 12–13 тысяч – столько я и стою", – рассказал артист.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
43,8 т.
Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х
43,8 т.
Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х
Анастасия КакунАнастасия Какун
1,9 т.
Альона Омаргалиева показала редкие кадры с 12-летним сыном-"копией" Тамерлана. Фото
1,9 т.
Альона Омаргалиева показала редкие кадры с 12-летним сыном-"копией" Тамерлана. Фото
Анастасия КакунАнастасия Какун
1,1 т.
Суспільне неожиданно изменило правила Нацотбора на Евровидение: что это означает для зрителей и участников
1,1 т.
Суспільне неожиданно изменило правила Нацотбора на Евровидение: что это означает для зрителей и участников

Кстати, в последнее время MELOVIN начал зарабатывать на жизнь не только музыкой. Он создает и продает авторские картины, стоимость которых начинается от 2 000 долларов. Артист не смог четко объяснить, почему установил такую сумму, однако подчеркнул, что "не оценивает себя в тысячу гривен".

Скидок нет: MELOVIN раскрыл, за сколько готов выступить на новогоднем корпоративе

Артист продает свои картины. Источник: Скриншот

Напомним: ранее MELOVIN рассказывал, что больше всего средств он регулярно тратит на свой музыкальный проект. Этот бюджет певец охарактеризовал как "безумные деньги" и добавил, что иногда даже не успевает оглянуться, как весь доход вкладывает в развитие собственного дела и оплату работы команды.

"Ого, это очень дорого. Это очень дорого, потому что MELOVIN – артист такого масштаба и такой силы, что ты не можешь позволить себе то, что может позволить какой-нибудь, например, молодой артист, который только карабкается к своему Олимпу. И поэтому расходы такие же, они намного больше", – отметил знаменитость.

Скидок нет: MELOVIN раскрыл, за сколько готов выступить на новогоднем корпоративе

Больше всего средств звезда тратит на музыкальный проект. Источник: instagram.com/melovin_official

Ранее OBOZ.UA писал, что Дядя Жора назвал певицу, которую чаще всего приглашают на частные праздники, и раскрыл гонорары топ-звезд.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесагонораркорпоративфотографииMelovin (Константин Бочаров)Melovin (Константин Бочаров)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!