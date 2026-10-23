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"Найти такую сумму было трудно". Киновед раскрыл, сколько получила Софи Лорен за единственный приезд в Киев и кто за это заплатил

Оксана ГейдорОксана Гейдор
Time to read2 мин
1,2 т.
"Найти такую сумму было трудно". Киновед раскрыл, сколько получила Софи Лорен за единственный приезд в Киев и кто за это заплатил
Софи Лорен

Приезд легендарной итальянской актрисы Софи Лорен в Киев в свое время обошелся организаторам кинофестиваля "Молодость" в десятки тысяч долларов. Об этом рассказал киновед и продюсер Андрей Халпахчи в интервью OBOZ.UA.

Звезда добросовестно выполняла обязательства, предусмотренные контрактом. Однако вне официальной программы предпочитала оставаться в гостиничном номере.

По словам многолетнего руководителя "Молодости", пригласить звезду такого масштаба было непросто: нужно было не только договориться о ее участии в мероприятиях, но и найти деньги на гонорар. В итоге финансовую поддержку предоставила одна из итальянских компаний.

''Найти такую сумму было трудно''. Киновед раскрыл, сколько получила Софи Лорен за единственный приезд в Киев и кто за это заплатил

Софи Лорен в Киеве. Источник: molodist.com

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"Знаете, даже в Каннах говорят, что звезды приезжают к ним бесплатно. Но это не совсем так. Во-первых, им нужно обеспечить проезд в соответствии с райдером, поселить в отеле, который отвечает их требованиям. Может, в Каннах гонорары не платят, но звезды могут получать вознаграждение от спонсоров – Chopard, например. У нас все складывалось по-разному. Пожалуй, легче всего было с Софи Марсо: она приехала, выполнила все договоренности и не взяла ни копейки. А вот с Софи Лорен и Катрин Денев было сложнее – их визиты требовали финансовой поддержки, поиска спонсоров. Прошло уже столько лет, можем сказать и об этом: у Софи Лорен был довольно большой гонорар, который нам помогли покрыть спонсоры, потому что найти такую сумму денег было сложно", – вспомнил Халпахчі.

''Найти такую сумму было трудно''. Киновед раскрыл, сколько получила Софи Лорен за единственный приезд в Киев и кто за это заплатил

Андрей Халпахчи. Источник: molodist.com

Когда журналистка уточнила, шла ли речь о нескольких десятках тысяч долларов, он подтвердил эту информацию, однако точную сумму называть не стал. "Нужно было согласовать финансирование, подтвердить договоренности, перевести средства. Нам помогла итальянская компания Ariston", – рассказал продюсер.

По словам Халпахчи, Софи Лорен выполняла все взятые на себя обязательства – посещала пресс-конференции и другие мероприятия. В то же время актриса четко определяла границы своего участия и не собиралась выходить за рамки согласованной программы. "Она четко определяла каждый свой шаг: где она участвует, а где – нет", – отметил киновед. Он также рассказал, что актриса не стремилась к дополнительному общению или прогулкам по городу, а оставалась в гостиничном номере.

''Найти такую сумму было трудно''. Киновед раскрыл, сколько получила Софи Лорен за единственный приезд в Киев и кто за это заплатил

Софи Лорен. Источник: КиноТеатр

Ранее OBOZ.UA писал, что Софи Лорен дважды посещала Украину. Впервые актриса приехала в 1969 году на съемки итало-советской мелодрамы "Подсолнухи", часть которой снимали в селе Чернечий Яр на Полтавщине. Тогда она даже подружилась с местной жительницей Ниной, которая впоследствии вспоминала об их теплых отношениях. Во второй раз легендарная кинозвезда побывала в Украине в 2003 году. Тогда Софи Лорен стала почетной гостьей кинофестиваля "Молодость" в Киеве.

Полное интервью с Андреем Халпахчи читайте на OBOZ.UA здесь.

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