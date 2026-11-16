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Сменил новостную студию на большую сцену: известный телеведущий поразил Тину Кароль на "Голосе страны" и стал последним членом ее команды

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
123
Сменил новостную студию на большую сцену: известный телеведущий поразил Тину Кароль на "Голосе страны" и стал последним членом ее команды
Телеведущий Станислав Коновалов "зажег" на сцене "Голоса страны"

Ведущий одного из телеканалов Днепра Станислав Коновалов решился сменить привычную студию новостей на большую сцену. Он принял участие в 14-м сезоне вокального талант-шоу "Голос страны" и на этапе слепых прослушиваний покорил звездного тренера Тину Кароль.

Артистка не смогла не развернуть кресло, услышав эффектное исполнение Коноваловым трека Always рок-группы Bon Jovi, и сделала его последним членом своей команды. Посмотреть выступление телеведущего можно на YouTube-канале "Голоса страны".

Сильный вокал Станислава Коновалова с первых секунд выступления "зажег" зал. К его голосу внимательно прислушивались и тренеры, однако больше всего внимания он завоевал именно от Тины Кароль. Знаменитость до последнего пыталась убедить своих коллег, среди которых Дмитрий Монатик, Наталья Могилевская и Артем Пивоваров, взять ведущего в свои команды, чтобы проект не потерял такой талант. Когда Кароль увидела, что Коновалов может не попасть в шоу, нажала красную кнопку на финальных аккордах композиции.

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Сменил новостную студию на большую сцену: известный телеведущий поразил Тину Кароль на ''Голосе страны'' и стал последним членом ее команды

Станислав Коновалов исполнил на сцене "Голоса страны" трек Always. Источник: instagram.com/konovalov_stas

"Почему ты не приходил раньше? (на "Голос страны". – Ред.). Ты забрал мое последнее место. Есть вещи, мимо которых не пройти. Вы круто пели, держали пошаговую подачу. Всего было достаточно. Мы можем долго спорить о том, что такое "Голос страны", но есть таланты, мимо которых нельзя пройти", – прокомментировала свое решение Кароль.

Сменил новостную студию на большую сцену: известный телеведущий поразил Тину Кароль на ''Голосе страны'' и стал последним членом ее команды

Тина Кароль была впечатлена выступлением ведущего. Источник: Скриншот

По реакции Станислава Коновалова было ясно заметно, что увидеть развернутое тренерское кресло стало для него настоящим удивлением. Более того, о попадании в команду Тины Кароль он даже не мечтал.

"Я в шоке, что занял последнее место в команде Тины. Это невероятная честь, потому что я никогда даже не представлял себе, что могу оказаться в ее команде. Насколько я знаю, она очень придирчивый и требовательный тренер. И мне всегда казалось, что я не дотягиваю до такого масштаба", – признался участник шоу в комментарии для сайта 1plus1.

Сменил новостную студию на большую сцену: известный телеведущий поразил Тину Кароль на ''Голосе страны'' и стал последним членом ее команды

Коновалов променял телевизионную студию на большую сцену. Источник: Скриншот

Заметим, что Станислав Коновалов работает ведущим новостей и развлекательных программ, в частности музыкальных. Мечта покорить большую сцену зародилась у него еще в детстве. В раннем возрасте Коновалов представлял себя музыкантом, играя на венике, который исполнял роль "гитары", а в 16 лет основал группу "Огурец". Вместе с друзьями он играл в гараже, а через 20 лет стал участником "Голоса страны".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что скромный племянник Харчишина, который работает подсобником, развернул 4 кресла на "Голосе" и передал тренерам подарок от звездного дяди.

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