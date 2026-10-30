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Меняют одну имперскую историю на другую: Люленов указал на проблему, которая коснулась наших артистов после закрытия дверей в Россию

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
438
Меняют одну имперскую историю на другую: Люленов указал на проблему, которая коснулась наших артистов после закрытия дверей в Россию
Люленов назвал проблему, которая возникла в украинском шоу-бизнесе после закрытия дверей в РФ. Источник: instagram.com/ivanliulenov

Звезда "Лиги смеха" и певец молдавского происхождения Иван Люленов подсветил проблему, которая возникла в украинском шоу-бизнесе после отказа от российского рынка. Многие топовые звезды нашей сцены взяли курс на покорение англоязычной индустрии, что, по мнению артиста, не является позитивной тенденцией, ведь никак не развивает культурное пространство Украины.

Своей позицией Люленов поделился в проекте "Зе Интервьюер". Он убежден, что отечественные звезды, которые уже добились огромного успеха, должны вкладывать силы в популяризацию украинского творчества на мировой арене.

"Что касается английского в музыке, я считаю, что это тоже не очень хорошо. Раньше лучшие артисты ехали, например, в Россию. Сейчас этот рынок отрезан, и они будут ехать в англоязычные страны. Мне кажется, крутой пример следующего шага, когда ты уже суперзвезда, – продвигать и укреплять свои границы, все украинское, чтобы оно шло на экспорт", – отметил исполнитель.

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Меняют одну имперскую историю на другую: Люленов указал на проблему, которая коснулась наших артистов после закрытия дверей в Россию

Иван Люленов считает, что ориентация украинских артистов на англоязычный рынок не является позитивной тенденцией. Источник: instagram.com/ivanliulenov

Ярким примером артистов, которые популяризируют родную культуру, Иван Люленов назвал коллектив "ДахаБраха" и бандуристку Марину Круть. Они гастролируют за границей именно с украиноязычным репертуаром.

"Это очень маленькие примеры, но это первые шаги, которые важны. А то, что ты будешь менять одну имперскую историю на другую, тоже приведет к потере фокуса. Ты не развиваешь ни культуру, ни язык, ничего", – подчеркнула звезда "Лиги смеха".

Меняют одну имперскую историю на другую: Люленов указал на проблему, которая коснулась наших артистов после закрытия дверей в Россию

Артист считает, что украинские звезды должны популяризировать свою культуру в мире. Источник: instagram.com/ivanliulenov

Иван Люленов указал на эту проблему украинского шоу-бизнеса совсем не безосновательно, ведь за последние несколько лет немало артистов выпустили музыкальные работы на иностранных языках. Так, например, в 2024-ом группа "Океан Эльзы" представила первый за всю историю своего существования альбом на английском Lighthouse. В проект, название которого, по словам Святослава Вакарчука, метафорически отражает надежду на будущее, вошли 10 композиций.

Весной 2026 года трек на английском языке выпустила и Надя Дорофеева. В работе FEEL THE HEAT она соединила современное поп-звучание с мотивами гопака. А вот Оля Полякова более глобально нацелилась покорить иностранный рынок, поэтому начала работать с британским лейблом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети нашли забытый хит Мурата Насырова на украинском языке.

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