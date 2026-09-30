Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
"Разорвала" Оксану Марченко, получала письма за Юлию Тимошенко, а олигархи не смогли поделить ее между проектами. Интервью с Инной Приходько"Разорвала" Оксану Марченко, получала письма за Юлию Тимошенко, а олигархи не смогли поделить ее между проектами. Интервью с Инной ПриходькоВСУ отминусовали еще 1900 оккупантов и сожгли десятки артсистем: данные ГенштабаВСУ отминусовали еще 1900 оккупантов и сожгли десятки артсистем: данные ГенштабаРоссия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель ПутинаРоссия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель Путина"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиакаПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила название

Злата Огневич похвасталась гламурным платьем "Муза" стоимостью более 22 тысяч гривен. Фото

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read1 мин
icon 787
Злата Огневич похвасталась гламурным платьем "Муза" стоимостью более 22 тысяч гривен. Фото
Злата Огневич продемонстрировала гламурное платье
Источник: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала эффектный образ в роскошном белом платье украинского бренда Odeja с игривым необычным декором. Артистка позировала на фоне живописных Карпат в наряде с перьями и блестящими акцентами, дополнив его элегантными туфлями на каблуках.

На кадрах, опубликованных в Instagram, Огневич предстала в платье длины миди без бретелек, которое плотно облегает фигуру.

Злата Огневич похвасталась гламурным платьем ''Муза'' стоимостью более 22 тысяч гривен. Фото

Огнєвіч постала у сукні довжини міді без бретелей, яка щільно прилягає до фігури.

Источник: instagram.com/zlata.ognevich

Весь наряд украшен белыми перьями, благодаря чему образ выглядит более легко и в то же время очень гламурно. В частности, по всей длине платья видны декоративные блестящие элементы, которые придают ему праздничный вид.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 413
Самое громкое киевское убийство XIX века: как выглядит могила "героя-любовника" Николая Рощина и почему убийцу актера не наказали
icon 413
Самое громкое киевское убийство XIX века: как выглядит могила "героя-любовника" Николая Рощина и почему убийцу актера не наказали
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 19,6 т.
Семья Хайден Панеттьери отреагировала на судебный иск Владимира Кличко: что они об этом думают
icon 19,6 т.
Семья Хайден Панеттьери отреагировала на судебный иск Владимира Кличко: что они об этом думают
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 13,1 т.
"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков
icon 13,1 т.
"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков
Злата Огневич похвасталась гламурным платьем ''Муза'' стоимостью более 22 тысяч гривен. Фото

Вишуканий образ Злати Огнєвіч

Источник: instagram.com/zlata.ognevich

Певица оставила руки и плечи открытыми, а длинные темные волосы распустила. Из обуви она выбрала серебристые туфли на высоких каблуках, которые хорошо сочетались с блестящим декором платья.

Этот наряд был представлен на сайте украинского бренда Odeja под названием "Муза". Там его описывают как "роскошное вечернее платье с блеском".

Злата Огневич похвасталась гламурным платьем ''Муза'' стоимостью более 22 тысяч гривен. Фото

Вартість такого вбрання становить 22 500 гривень.

Источник: скриншот

Стоимость такого наряда составляет 22 500 гривен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кейт Миддлтон блистала на красной дорожке в "королевском" платье с прозрачными вставками и 103-летнем колье.

Похожие темы
звездыкрасотаМодаЗлата ОгневичЗлата Огневич
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться