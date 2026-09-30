Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала эффектный образ в роскошном белом платье украинского бренда Odeja с игривым необычным декором. Артистка позировала на фоне живописных Карпат в наряде с перьями и блестящими акцентами, дополнив его элегантными туфлями на каблуках.

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На кадрах, опубликованных в Instagram, Огневич предстала в платье длины миди без бретелек, которое плотно облегает фигуру.

Весь наряд украшен белыми перьями, благодаря чему образ выглядит более легко и в то же время очень гламурно. В частности, по всей длине платья видны декоративные блестящие элементы, которые придают ему праздничный вид.

Певица оставила руки и плечи открытыми, а длинные темные волосы распустила. Из обуви она выбрала серебристые туфли на высоких каблуках, которые хорошо сочетались с блестящим декором платья.

Этот наряд был представлен на сайте украинского бренда Odeja под названием "Муза". Там его описывают как "роскошное вечернее платье с блеском".

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Стоимость такого наряда составляет 22 500 гривен.

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