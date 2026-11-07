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Звезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировала

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
939
Звезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировала
Звезда "МастерШеф 16" получила подозрение от ГБР. Источник: instagram.com/woodvictoria/

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении участнице "МастерШеф 16" и старшему лейтенанту ВСУ, которая снималась в кулинарном проекте вместо лечения. По данным следствия, в течение нескольких месяцев она не исполняла служебные обязанности, однако продолжала получать деньги от государства.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Фигуранткой скандального дела является Виктория Кузнецова, о чем LIGA.net стало известно из источников в правоохранительных органах.

Звезде ''МастерШеф'', которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировала

Виктория Кузнецова получила подозрение. Источник: СТБ

Согласно материалам следствия, с апреля по август 2025 года офицер официально находилась на стационарном лечении в военно-медицинском учреждении, однако фактически занималась своими делами. Она приняла участие в проекте "МастерШеф", ездила в Киев, Харьков и Одесскую область.

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В это время командование воинской части продолжало начислять Кузнецовой выплаты, поскольку считало, что она проходит лечение. Это нанесло государству ущерб в размере почти 250 тысяч гривен.

Согласно обработанным данным, старшему лейтенанту ВСУ сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 409 – уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения;
  • ч. 3 ст. 190 – мошенничество, совершенное в условиях военного положения, причинившее значительный ущерб.
Звезде ''МастерШеф'', которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировала

По данным следствия, офицер снималась в шоу вместо лечения. Источник: instagram.com/woodvictoria

Сотрудники ГБР также проверяют возможную причастность других лиц к махинации с лечением офицера. Устанавливается, могли ли должностные лица военно-медицинского учреждения содействовать оформлению документов о стационарном лечении без фактического пребывания пациентки в больнице. Досудебное расследование продолжается.

Реакция Виктории Кузнецовой

В отношении скандальной участницы "МастерШеф 16" ГБР открыло уголовное производство еще в марте 2026 года, однако с того момента она практически не затрагивала эту тему в публичном пространстве. Но после объявления подозрения Кузнецова вышла на связь в Instagram-stories с заявлением: она приняла участие в "МастерШефе", чтобы осуществить свою давнюю мечту, и съемками в шоу не совершила "ничего преступного".

"Я просто хочу доказать, что не сделала ничего плохого и ничего в этой стране не украла. Да, я всю жизнь мечтала о "МастерШеф", да, я пошла туда, и теперь за это на меня спустили всех собак. Интересно, что же такого значительного вы прикрываете?", – заявила Виктория Кузнецова.

Звезде ''МастерШеф'', которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировала

Виктория Кузнецова прокомментировала подозрение от ГБР. Источник: Скриншот

Она добавила, что начала служить в армии в 2015 году и с тех пор ни разу даже не задумывалась о каких-либо уголовных правонарушениях. Звезда "МастерШеф 16" уже пережила жесткий хейт из-за скандальной ситуации, поэтому все дальнейшие комментарии будет давать исключительно через адвоката.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сеть всколыхнула новость об "исчезновении" звезды "МастерШеф" Вячеслава Чернявского, который покинул шоу ради службы в ВСУ.

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Звезды шоу-бизнесашоу "Мастер шеф" (СТБ)Государственное бюро расследований (ГБР)скандалы
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