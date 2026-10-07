Звездный ''гарем'' Путина: как Шэрон Стоун проигнорировала диктатора, какая певица разделась под Кремлем и кого называют любовницами ''бункерного деда''

Российский диктатор Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 74 года, официально был женат лишь один раз – на Людмиле Очеретной (Путиной), однако его "бурная" личная жизнь нередко оказывалась в центре внимания в РФ, а иногда даже за рубежом. В свое время глава Кремля размечтался, что сможет покорить сердце секс-символа 90-х Шэрон Стоун, однако, потерпев неудачу, спустился с небес на землю и начал искать "свою половинку" среди россиянок.

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По слухам, у диктатора есть целый "гарем" любовниц, однако его соратники тщательно скрывают правду от общественности. Подробнее о женщинах, которых связывали с "бункерным дедом", читайте в материале OBOZ.UA.

Шэрон Стоун

В 2014 году немецкое издание Bild сообщило, что Владимир Путин заигрывал к голливудской звезде. Подруга Шэрон Стоун рассказала, что лидер РФ раздобыл номер телефона актрисы после просмотра эротического триллера с ее участием "Основной инстинкт" и якобы в течение нескольких месяцев отправлял ей пикантные сообщения.

Однако звезду, которая встречалась лично с диктатором один раз в 2010 году, такой "кандидат" в бойфренды нисколько не заинтересовал. Шэрон Стоун не считала Путина "особенно сексуальным", поэтому проигнорировала его ухаживания.

Анна Азерли

И все же не все мировые знаменитости считают лидера страны-агрессора не лучшим вариантом для построения отношений. В 2016 году оперная певица Анна Азерли разделась под Кремлем до кружевного белья и чулков. Такую "голую" акцию артистка устроила, чтобы продемонстрировать "любовь" к Владимиру Путину.

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"Он очень сильный и властный. Он такой интеллигентный и спортивный. У него очень много качеств, которыми обладают очень немногие мужчины. В 2009 году я познакомилась с вашим президентом, пела на концерте перед ним, после чего он пригласил меня в Россию. Но тогда я не поехала. А сейчас я свободна и мечтала бы стать его женой", – говорила Азерли.

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Алина Кабаева

Однако возможность быть рядом с "бункерным дедом" в основном получали именно россиянки. Одной из самых известных женщин, которую называют "любовницей" Путина, является олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева. Еще в 2008 году, когда диктатор был женат, на сайте таблоида "Московский корреспондент" появились слухи о том, что его и спортсменку связывает роман. Иронично, что вскоре после появления "резонансной новости" Путин ее резко опроверг, а издание прекратило свое существование.

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Позже в швейцарских медиа появилась информация, что Кабаева даже родила ребенка от главы Кремля. Разумеется, соратники Владимира Путина опровергли это заявление. В 2019 году американские чиновники сообщили, что спортсменка стала мамой близнецов, но отец оставался неизвестным. Это вновь породило предположения, что Кабаева во второй раз родила от российского диктатора.

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Анна Чапман

Некоторые британские медиа в свое время были убеждены, что "любовницей" Путина была "шпионка" разведки РФ Анна Чапман. Согласно предположениям, она могла привлечь внимание диктатора своей внешностью и тем, что у них были общие интересы. Когда информация о "романе" Чапман и Путина стала активно обсуждаться, "шпионка" даже не пыталась ее опровергнуть.

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Светлана Кривоногих

В 2020 году российские журналисты обнаружили еще одну "любовницу" главы Кремля. По их данным, Владимир Путин завел роман с мультимиллионером Светланой Кривоногих. Они якобы познакомились в 1990-х, а в конце 2000-х разорвали отношения. За это время Кривоногих, по данным россиян, родила от Путина дочь Елизавету.

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Алиса Харчева

В 2025 году появилась информация, что диктатор якобы мог заводить несколько романов одновременно. В тот период, когда Путин "встречался" с Алиной Кабаевой, он строил отношения еще и с абитуриенткой журфака МГУ Алисой Харчевой, которой на тот момент было всего 17 лет.

Девушка привлекла внимание диктатора, когда он увидел ее фото в "эротическом календаре". После этого Харчеву пригласили в резиденцию Путина в подмосковном Ново-Огарево. "Отношения" между ними длились около года и принесли девушке немало "вознаграждений", таких как элитная квартира в центре Москвы, возможность поступить в МГИМО и должность отца в прокремлевской структуре "Диалог".

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Екатерина Мизулина

В конце 2024 года ходили слухи, будто между Путиным и главой Лиги безопасного интернета РФ Екатериной Мизулиной разгорелись романтические чувства. Инсайдеры говорили, что "бункерный дед" сблизился с женщиной и лично поддерживал ее в сложные моменты. Впоследствии их отношения подтвердила исполнительный директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заявив, что Мизулина – однозначно типаж Путина, которому нравятся блондинки а-ля Барби.

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Однако счастливого конца в их предполагаемой истории не сложилось. В 2025 году Мизулина вышла замуж за сторонника российской пропаганды Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman.

Камила Валиева

Впервые на взаимодействие Владимира Путина и фигуристки Камилы Валиевой обратили внимание в 2022 году. Тогда 16-летняя спортсменка посетила неформальную встречу в Кремле и получила подарок от "бункерного деда". Уже в 2024 году Валиева сидела рядом с диктатором на открытии турнира "Игры будущего" в Казани, что и закрепило за ней прозвище "новая любовница Путина".

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