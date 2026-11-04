Звезда ''Женского квартала'' уезжает из Киева из-за ситуации с безопасностью: ее ждала неожиданная проблема с ценами

Звезда "Женского квартала" и участница команды "Трио Разные" Алина Блажкевич сообщила, что они с семьей уезжают из Киева. Артистке нелегко покидать столицу, однако увеличение вражеских атак не оставил ей другого выбора.

Видео дня

Об этом Блажкевич заявила в своих Instagram-stories. Комедийная актриса не раскрыла, какой именно город они с семьей выбрали для переезда, лишь отметила, что остановятся в одной из западных областей Украины.

"Друзья. Поделюсь. Наша семья решила сбежать из Киева из-за ситуации с безопасностью. Мне грустно. Я не хочу. Но", – написала знаменитость.

Готовясь к смене места жительства, Алина Блажкевич столкнулась с неожиданной проблемой – стоимость перевозки вещей из Киева на Запад страны оказалась очень высокой. Артистка даже обратилась к подписчикам с просьбой помочь разобраться в вопросах логистики, чтобы выяснить, везде ли эта услуга стоит так дорого.

"Перевозка стоит столько, что проще все выбросить и купить новое", – отметила актриса.

РЕКЛАМА

Что известно о звезде "Женского квартала"

Алина Блажкевич родом из Херсона. Высшее образование она получала по специальности "журналистика" и именно в студенческие годы начала делать первые шаги в становлении творческой карьеры. Алина Блажкевич вместе с Анастасией Оруджовой и Александрой Машлятиной основали коллектив "Трио Разные" и громко заявили о себе в украинской индустрии юмора в 2015 году, появившись на сцене шоу "Лига смеха".

Главные истории дня

Кстати, проект подарил актрисе не только широкую известность, но и любовь. Именно благодаря "Лиге смеха" Алина Блажкевич (девичья фамилия – Гордиенко) познакомилась с Романом Блажкевичем, который сделал ей предложение руки и сердца во время одного из концертов. Свадьбу влюбленные сыграли в августе 2020 года. В 2024-м Блажкевич родила сына.

РЕКЛАМА

После триумфа на "Лиге смеха" актриса стала звездой "Женского квартала", а также снималась в проектах "Страна У" и "Волонтеры". В 2026 году Алина Блажкевич решила прекратить сотрудничество с "кварталовцами", вместо этого сосредоточившись на развитии собственного YouTube-канала с коллегами по "Трио Разные".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ирина Сопонару, которая уволилась из "Квартала", заявила о переезде из Киева с мужем-иностранцем.