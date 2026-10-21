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Звезда шоу "От пацанки до панянки" вышла на связь из тюрьмы в США: как произошло задержание и с кем сейчас находятся ее дети

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
3,6 т.
Звезда шоу "От пацанки до панянки" вышла на связь из тюрьмы в США: как произошло задержание и с кем сейчас находятся ее дети
Влада Роговенко раскрыла подробности своего задержания в США. Источник: instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Звезда реалити-шоу "От пацанки до панянки" Владислава Роговенко вышла на связь после задержания в США. Блогер сообщила, что первоначальной причиной ее задержания стала публичная ссора с избранником Алексом, однако сейчас она находится под стражей по другой причине. Роговенко остается в тюрьме из-за просроченных документов.

Детали задержания блогер прояснила во время видеозвонка с Алексом. Парень Влады Роговенко опубликовал запись разговора в своем закрытом профиле в Instagram, и ее быстро "разнесли" в сети.

По словам блогера, скандальная история развернулась после того, как она опубликовала в личном Telegram-канале несколько эмоциональных роликов с жалобами на отношения с бойфрендом. Алекс решил приехать к Роговенко в ресторан, чтобы расставить все точки над "i", но между ними разгорелся громкий конфликт.

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"Мы с ним там общались на очень повышенных тонах, и кто-то из персонала, видимо, вызвал полицию. Поскольку я была в состоянии алкогольного опьянения, меня забрали для дальнейших разбирательств. Но это дело закрыли за один день", – заявила звезда шоу "От пацанки до панянки".

Звезда шоу ''От пацанки до панянки'' вышла на связь из тюрьмы в США: как произошло задержание и с кем сейчас находятся ее дети

Проблемы у блогера начались после публичной ссоры с бойфрендом. Источник: instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Однако Владу Роговенко не отпустили домой, поскольку около года назад у нее истек срок действия документов. По этой причине делом блогера занялись представители Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE).

Звезда шоу ''От пацанки до панянки'' вышла на связь из тюрьмы в США: как произошло задержание и с кем сейчас находятся ее дети

Роговенко до сих пор находится под стражей из-за просроченных документов. Источник: Скриншот

Отдельно Роговенко обратила внимание на то, где сейчас находятся трое ее детей: Марк, Тим и Лея, которая появилась на свет два месяца назад. По словам блогера, о сыновьях и дочери заботится ее мама, а также помогает мать Алекса.

"Могло быть и хуже. Представьте себе ситуацию, если бы мамы не было. Служба опеки приехала бы и "разбросала" моих детей по разным семьям. Представляете, какая это психологическая травма? Не волнуйтесь, все нормально", – подытожила блогер.

Звезда шоу ''От пацанки до панянки'' вышла на связь из тюрьмы в США: как произошло задержание и с кем сейчас находятся ее дети

Дети Роговенко находятся с ее мамой. Источник: instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Напомним, что, согласно данным Broward County Crime Watch, Владу Роговенко (в документах – Колесниченко) арестовали 12 октября 2026 года в городе Санрайз, штат Флорида. Правоохранители якобы заподозрили блогера в том, что во время конфликта с избранником она несколько раз ударила его, в связи с чем обвинили ее в домашнем насилии. После инцидента ее задержали, доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем – в тюрьму округа Бровард. Кроме того, в отношении Роговенко был наложен федеральный иммиграционный арест.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что украинская блогер Николь Вирлан оказалась в центре скандала после выхода на красную дорожку в России и попыталась "замести следы".

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