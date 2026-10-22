Звезда украинского кино развелась с мужем-актером и намекнула, что готова стать новой ''холостячкой''

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия ударила по Киеву баллистикой после переговоров, есть жертва, пострадали десятки людей: Зеленский отреагировал на атакуРоссия ударила по Киеву баллистикой после переговоров, есть жертва, пострадали десятки людей: Зеленский отреагировал на атакуЧто известно о бизнесе ЗлочевскогоИмперия на недрах: как семья Злочевского зарабатывает миллиарды и избегает ответственностиВСУ отминусовали рекордное количество оккупантов и уничтожили десятки артсистем: данные ГенштабаВСУ отминусовали рекордное количество оккупантов и уничтожили десятки артсистем: данные ГенштабаИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриМарко РубиоРубио ответил, кто принимает решение о работе Starlink в УкраинеИллюстрация - украинцы в ПольшеЗарплаты этих беженцев из Украины в Польше выше, чем у местных: кто зарабатывает больше всегоПовреждены конструкции, был большой пожар: последствия атаки РФ на "Эпицентр" и JYSK на Оболони в Киеве. Фото и видеоПовреждены конструкции, был большой пожар: последствия атаки РФ на "Эпицентр" и JYSK на Оболони в Киеве. Фото и видеоВ Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс: изменена работа метро и частично перекрыт один из мостовВ Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс: изменена работа метро и частично перекрыт один из мостовРФ ударила по Украине баллистическими ракетами и сотнями БПЛА, силы ПВО сбили 181 цель: есть последствия в областяхРФ ударила по Украине баллистическими ракетами и сотнями БПЛА, силы ПВО сбили 181 цель: есть последствия в областяхВ российском Серпухове атаковано предприятие, ремонтировавшее системы ПВО. Фото и видеоВ российском Серпухове атаковано предприятие, ремонтировавшее системы ПВО. Фото и видео

Звезда украинского кино развелась с мужем-актером и намекнула, что готова стать новой "холостячкой"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
393
Звезда украинского кино развелась с мужем-актером и намекнула, что готова стать новой "холостячкой"
Звезда украинского кино развелась с мужем-актером. Источник: instagram.com/slava_krasowska

Украинская актриса Слава Красовская, известная по сериалам "Крепостная" и "Будинок "Слово": Нескінчений роман", официально расторгла брак. Об изменениях в личной жизни артистка сообщила в соцсетях, а также намекнула, что не против принять участие в романтическом реалити-шоу "Холостячка".

Красовская опубликовала видео в Instagram, на котором счастливо пританцовывает, и добавила к нему красноречивую подпись. Актриса также показала фрагмент скриншота из приложения "Дія", где указано, что брак расторгнут 20 октября 2026 года.

"Официально – холостячка. Где там занимать очередь за Тоней?" – написала артистка, имея в виду уже объявленную главную героиню "Холостячки" Антонину Хижняк.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
45,7 т.
"Зависит от того, где и для кого работаешь": Никитин раскрыл, сколько стоит пригласить "икону" Евровидения Верку Сердючку на корпоратив
45,7 т.
"Зависит от того, где и для кого работаешь": Никитин раскрыл, сколько стоит пригласить "икону" Евровидения Верку Сердючку на корпоратив
Оксана ГейдорОксана Гейдор
7,5 т.
"Продал квартиру в России, а деньги перечислил ВСУ". Андрей Халпахчи – о тайнах мировых звезд, приезжавших в Киев на кинофестиваль "Молодость"
7,5 т.
"Продал квартиру в России, а деньги перечислил ВСУ". Андрей Халпахчи – о тайнах мировых звезд, приезжавших в Киев на кинофестиваль "Молодость"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
6,2 т.
Заслуженный артист разоблачил предательство в украинском кино после 2022 года: как россиян хотели "вернуть" на экраны и кто этому помешал
6,2 т.
Заслуженный артист разоблачил предательство в украинском кино после 2022 года: как россиян хотели "вернуть" на экраны и кто этому помешал

В комментариях подписчики предполагают, что Красовская уже могла влюбиться и вскоре начнет строить новые отношения. Однако сама актриса не раскрывала, появился ли в ее жизни новый избранник.

Что известно о браке Славы Красовской

В сентябре 2020 года Красовская вышла замуж за актера Александра. Свадьба состоялась в Малом театре, где работает артистка. Для церемонии она выбрала необычный образ с венком вместо фаты и кроссовками.

Звезда украинского кино развелась с мужем-актером и намекнула, что готова стать новой ''холостячкой''

В сентябре 2020 года Красовская вышла замуж за актера Александра. Источник: instagram.com/slava_krasowska

К тому времени пара была вместе уже восемь лет. Как рассказывала Красовская в интервью 2021 года, они познакомились во время учебы в театральном институте и были однокурсниками.

"Я не представляю, как можно было бы выбрать себе в пару нетворческого человека, который не служит в театре или не работает в кино. Мы очень хорошо понимаем, как все происходит в нашей профессии, сколько сил нам нужно прикладывать", – делилась актриса.

Несмотря на продолжительный брак, Красовская нечасто рассказывала о семейной жизни и не делала мужа частью своего публичного образа.

Звезда украинского кино развелась с мужем-актером и намекнула, что готова стать новой ''холостячкой''

Красовская нечасто рассказывала о семейной жизни. Источник: instagram.com/slava_krasowska

Ранее OBOZ.UA сообщал, что звезда "Лиги смеха", который был доверенным лицом Зеленского и стал депутатом, разводится с женой.

Похожие темы
звездыразводактриса
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники