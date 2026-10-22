Звезда украинского кино развелась с мужем-актером и намекнула, что готова стать новой ''холостячкой''

Украинская актриса Слава Красовская, известная по сериалам "Крепостная" и "Будинок "Слово": Нескінчений роман", официально расторгла брак. Об изменениях в личной жизни артистка сообщила в соцсетях, а также намекнула, что не против принять участие в романтическом реалити-шоу "Холостячка".

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Красовская опубликовала видео в Instagram, на котором счастливо пританцовывает, и добавила к нему красноречивую подпись. Актриса также показала фрагмент скриншота из приложения "Дія", где указано, что брак расторгнут 20 октября 2026 года.

"Официально – холостячка. Где там занимать очередь за Тоней?" – написала артистка, имея в виду уже объявленную главную героиню "Холостячки" Антонину Хижняк.

В комментариях подписчики предполагают, что Красовская уже могла влюбиться и вскоре начнет строить новые отношения. Однако сама актриса не раскрывала, появился ли в ее жизни новый избранник.

Что известно о браке Славы Красовской

В сентябре 2020 года Красовская вышла замуж за актера Александра. Свадьба состоялась в Малом театре, где работает артистка. Для церемонии она выбрала необычный образ с венком вместо фаты и кроссовками.

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К тому времени пара была вместе уже восемь лет. Как рассказывала Красовская в интервью 2021 года, они познакомились во время учебы в театральном институте и были однокурсниками.

"Я не представляю, как можно было бы выбрать себе в пару нетворческого человека, который не служит в театре или не работает в кино. Мы очень хорошо понимаем, как все происходит в нашей профессии, сколько сил нам нужно прикладывать", – делилась актриса.

Несмотря на продолжительный брак, Красовская нечасто рассказывала о семейной жизни и не делала мужа частью своего публичного образа.

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