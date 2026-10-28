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Звезда украинского кино Кузнецова сделала болезненное заявление о пенсиях актеров и предложила решение проблемы

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
1,5 т.
Звезда украинского кино Кузнецова сделала болезненное заявление о пенсиях актеров и предложила решение проблемы
Катерина Кузнецова раскрыла неприятную правду о пенсиях украинских актеров. Источник: instagram.com/katykino

Актриса Катерина Кузнецова публично высказала мнение о необходимости изменить подход к оплате труда звезд украинского кино. Она заявила, что представители старшего поколения артистов не могут обеспечить себе достойный уровень жизни на ту пенсию, которую сейчас получают. Хорошим решением этой проблемы знаменитость считает введение системы роялти.

Такая модель выплат даст актерам возможность получать финансовое вознаграждение каждый раз, когда картины с их участием будут использоваться в коммерческих целях, например при повторном показе на телевидении или стриминговых платформах. Свое мнение Кузнецова высказала в комментарии для проекта BACKSTAGE.

"Я считаю, что украинский кинематограф должен пересмотреть эту историю (с роялти. – Ред.), потому что это очень важно. Я не буду говорить о себе, но есть огромное количество уже взрослых актеров, которые сейчас не могут жить на эту пенсию. И именно ради них это нужно делать", – подчеркнула актриса.

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Звезда украинского кино Кузнецова сделала болезненное заявление о пенсиях актеров и предложила решение проблемы

Катерина Кузнецова заговорила о пенсиях украинских актеров. Источник: Скриншот

В подтверждение своей мысли Катерина Кузнецова привела удачный пример подхода к выплатам в иностранной киноиндустрии. По ее словам, композитор, написавший саундтрек к культовой мыльной опере "Санта-Барбара", будет получать роялти до конца жизни и, соответственно, не будет страдать от нехватки средств.

"Как только показывают эпизод или эта песня звучит на YouTube, человеку поступает какая-то сумма. И это очень правильно. Мне бы очень хотелось, чтобы украинские актеры, как молодые, так и взрослые, получали роялти", – сказала знаменитость.

Звезда украинского кино Кузнецова сделала болезненное заявление о пенсиях актеров и предложила решение проблемы

Звезда рассказала о важности роялти. Источник: instagram.com/katykino

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дядя Жора раскрыл, сколько на самом деле приносят миллионы просмотров на YouTube украинским артистам.

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