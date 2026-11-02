Звезда телешоу вынужденно покинула Украину с 4-летним сыном и раскрыла, в какую страну они переехали

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыИллюстрация - отключение светаУкраинцам отключают свет в аварийном режиме: названы самые проблемные регионыЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьКамалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащейКамалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащей"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионов"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионовЕй навсегда будет 23: на фронте погибла боевой медик Диана Горун с позывным Марена. ФотоЕй навсегда будет 23: на фронте погибла боевой медик Диана Горун с позывным Марена. ФотоИллюстрация - дроваДрова на зиму подорожали: сколько украинцам придется заплатить за кубометр с доставкойВ России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причинуВ России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причинуВ первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярнымиВ первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярнымиМелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спаслиМелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спасли
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Звезда телешоу вынужденно покинула Украину с 4-летним сыном и раскрыла, в какую страну они переехали

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
963
Звезда телешоу вынужденно покинула Украину с 4-летним сыном и раскрыла, в какую страну они переехали
Виктория Маремуха уехала из Украины

Актриса и блогер Виктория Маремуха, которая получила широкую известность благодаря телешоу "Супермодель по-украински", решила уехать из Украины вместе со своим 4-летним сыном Лукой. Теперь они будут жить в Португалии.

Об эмиграции Маремуха сообщила на личной странице в Instagram. В небольшой серии фотографий блогер коротко показала, как прошел их переезд, а в геолокации к публикации отметила, что они с сыном остановились в Лиссабоне.

Звезда телешоу вынужденно покинула Украину с 4-летним сыном и раскрыла, в какую страну они переехали

Виктория Маремуха с сыном эмигрировали в Португалию. Источник: instagram.com/vicky_mare

Как призналась Виктория Маремуха, решение покинуть Украину далось ей совсем нелегко. Актриса до последнего не хотела покидать родной дом, однако суровые реалии войны вынудили ее пойти на радикальный шаг, в частности ради безопасности сына.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
5,6 т.
За что Леонида Якубовича внесли в "черный список" ГУР и какое "сенсационное" шоу кремлевский шут снимал в Украине
5,6 т.
За что Леонида Якубовича внесли в "черный список" ГУР и какое "сенсационное" шоу кремлевский шут снимал в Украине
Анастасия КакунАнастасия Какун
2,2 т.
Певица SKYLERR вышла замуж за любимого-адвоката через месяц после помолвки: как выглядели молодожены на церемонии. Фото
2,2 т.
Певица SKYLERR вышла замуж за любимого-адвоката через месяц после помолвки: как выглядели молодожены на церемонии. Фото
Анастасия КакунАнастасия Какун
2,1 т.
"Я никогда не была замужем в Украине": Камалия шокировала откровением о Захуре и как бывший муж продолжает ее обижать
2,1 т.
"Я никогда не была замужем в Украине": Камалия шокировала откровением о Захуре и как бывший муж продолжает ее обижать

"Меня так накрыло в самолете примерно за час до посадки. Наверное, тогда пришло осознание, что я еду не в отпуск. Это особое чувство – когда ты уезжаешь не по собственному желанию, а вынужден покинуть дом, который любишь. Утром накрыло еще сильнее. И мое философское "принимать все" сменилось на "это несправедливо". Даю себе пару дней пожить с этим, не быть сильной. Но дальше обещаю себе понемногу взяться за создание новой и интересной главы своей жизни", – написала звезда телешоу.

Звезда телешоу вынужденно покинула Украину с 4-летним сыном и раскрыла, в какую страну они переехали

Актрисе было сложно принять решение о переезде. Источник: Скриншот

Кстати, в Португалию также прилетел бывший муж Виктории Маремухи, французский бизнесмен Луи Белле, от которого она родила сына. Актриса показала трогательный момент воссоединения Луки с отцом в аэропорту после трехнедельной разлуки.

Звезда телешоу вынужденно покинула Украину с 4-летним сыном и раскрыла, в какую страну они переехали

В Португалию прилетел бывший муж Маремухи. Источник: Скриншот

Напомним, что Виктория Маремуха и Луи Белле заключили брак в июне 2021 года, а уже осенью 2022-го стали родителями сына. Они придерживались свободных отношений – формы взаимоотношений, при которой партнеры согласны иметь романтические или сексуальные связи с другими людьми, сохраняя при этом эмоциональную связь друг с другом.

В начале 2025 года Маремуха сообщала, что они с Белле пережили серьезный кризис в браке, после которого нашли в себе силы снова сойтись, однако ненадолго. Весной 2026-го актриса объявила о разводе. Маремуха подчеркивала, что решение разорвать отношения они с Белле приняли совместно и сохранили уважение друг к другу.

Звезда телешоу вынужденно покинула Украину с 4-летним сыном и раскрыла, в какую страну они переехали

Маремуха развелась с мужем весной 2026 года. Источник: instagram.com/vicky_mare

После развода бывшие супруги разделили имущество довольно интересным образом – квартира в Киеве осталась в собственности бизнесмена, однако актриса имела право жить там до совершеннолетия сына. При этом Луи Белле должен был купить Маремухе жилье неподалеку, чтобы они могли свободно участвовать в воспитании сына.

Что известно о блогере

Виктория Маремуха родилась 5 июня 1989 года в селе Мартыновка Винницкой области. С раннего детства она стремилась покорить модельную индустрию, однако родители не поддерживали ее инициативу, мол, это не полноценная профессия.

Звезда телешоу вынужденно покинула Украину с 4-летним сыном и раскрыла, в какую страну они переехали

Виктория Маремуха стала известной благодаря шоу "Супермодель по-украински". Источник: instagram.com/vicky_mare

Маремуха работала ассистенткой преподавателя в Киевском национальном университете культуры и искусств, пока поступок друга кардинально не изменил ее жизнь. Он заполнил вместо блогера анкету для проекта "Супермодель по-украински", и она смогла туда попасть. Сначала другие участницы не видели в Маремухе серьезную конкурентку, однако это было напрасно – она заняла второе место в финале.

Позже она стала звездой сериала "Киев днем и ночью", а также работала ведущей шоу "Утро с Украиной".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Светлана Тарабарова эвакуировала детей из Киевской области из-за российских обстрелов и обратилась к украинцам.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесаактрисаПортугалияфотографииВиктория МаремухаВиктория Маремуха
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!