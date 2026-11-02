Звезда телешоу вынужденно покинула Украину с 4-летним сыном и раскрыла, в какую страну они переехали

Актриса и блогер Виктория Маремуха, которая получила широкую известность благодаря телешоу "Супермодель по-украински", решила уехать из Украины вместе со своим 4-летним сыном Лукой. Теперь они будут жить в Португалии.

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Об эмиграции Маремуха сообщила на личной странице в Instagram. В небольшой серии фотографий блогер коротко показала, как прошел их переезд, а в геолокации к публикации отметила, что они с сыном остановились в Лиссабоне.

Как призналась Виктория Маремуха, решение покинуть Украину далось ей совсем нелегко. Актриса до последнего не хотела покидать родной дом, однако суровые реалии войны вынудили ее пойти на радикальный шаг, в частности ради безопасности сына.

"Меня так накрыло в самолете примерно за час до посадки. Наверное, тогда пришло осознание, что я еду не в отпуск. Это особое чувство – когда ты уезжаешь не по собственному желанию, а вынужден покинуть дом, который любишь. Утром накрыло еще сильнее. И мое философское "принимать все" сменилось на "это несправедливо". Даю себе пару дней пожить с этим, не быть сильной. Но дальше обещаю себе понемногу взяться за создание новой и интересной главы своей жизни", – написала звезда телешоу.

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Кстати, в Португалию также прилетел бывший муж Виктории Маремухи, французский бизнесмен Луи Белле, от которого она родила сына. Актриса показала трогательный момент воссоединения Луки с отцом в аэропорту после трехнедельной разлуки.

Напомним, что Виктория Маремуха и Луи Белле заключили брак в июне 2021 года, а уже осенью 2022-го стали родителями сына. Они придерживались свободных отношений – формы взаимоотношений, при которой партнеры согласны иметь романтические или сексуальные связи с другими людьми, сохраняя при этом эмоциональную связь друг с другом.

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В начале 2025 года Маремуха сообщала, что они с Белле пережили серьезный кризис в браке, после которого нашли в себе силы снова сойтись, однако ненадолго. Весной 2026-го актриса объявила о разводе. Маремуха подчеркивала, что решение разорвать отношения они с Белле приняли совместно и сохранили уважение друг к другу.

После развода бывшие супруги разделили имущество довольно интересным образом – квартира в Киеве осталась в собственности бизнесмена, однако актриса имела право жить там до совершеннолетия сына. При этом Луи Белле должен был купить Маремухе жилье неподалеку, чтобы они могли свободно участвовать в воспитании сына.

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Что известно о блогере

Виктория Маремуха родилась 5 июня 1989 года в селе Мартыновка Винницкой области. С раннего детства она стремилась покорить модельную индустрию, однако родители не поддерживали ее инициативу, мол, это не полноценная профессия.

Маремуха работала ассистенткой преподавателя в Киевском национальном университете культуры и искусств, пока поступок друга кардинально не изменил ее жизнь. Он заполнил вместо блогера анкету для проекта "Супермодель по-украински", и она смогла туда попасть. Сначала другие участницы не видели в Маремухе серьезную конкурентку, однако это было напрасно – она заняла второе место в финале.

Позже она стала звездой сериала "Киев днем и ночью", а также работала ведущей шоу "Утро с Украиной".

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