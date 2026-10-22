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Звезда "Поймать Кайдаша" вспомнил странную фразу своего друга-актера из РФ за 7 часов до полномасштабного вторжения: потом он исчез

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
594
Звезда "Поймать Кайдаша" вспомнил странную фразу своего друга-актера из РФ за 7 часов до полномасштабного вторжения: потом он исчез
Бакланов рассказал о неоднозначном разговоре с российским актером перед началом большой войны. Источник: instagram.com/baklanov.gr

Заслуженный артист Украины Григорий Бакланов вспомнил довольно странный разговор с российским актером, с которым они когда-то дружили, за несколько часов до начала большой войны. По словам звезды сериала "Поймать Кайдаша", коллега убеждал его, что РФ точно не пойдет с полномасштабной агрессией против нашей Родины, но когда такое "предсказание" не сбылось, он просто исчез.

Бакланов отметил, что тогда его друг так и не высказал публично свою позицию по поводу войны, более того, даже в личном общении не смог объяснить свои политические взгляды. Об этом знаменитость рассказал в интервью Маричке Падалко.

"Молчание было еще хуже. Это было довольно неожиданно, потому что какая-то дружба была. А когда я понял, что человек ничего не говорит даже тебе... Помню, что за семь часов до вторжения он звонил мне и говорил, что все будет хорошо, потому что он якобы все знает. Войны вроде бы не будет. И вдруг человек исчезает. Я понял, что дело не в том, что он занял какую-то позицию, а в том, что он просто ждет", – высказался кинозвезда.

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Звезда ''Поймать Кайдаша'' вспомнил странную фразу своего друга-актера из РФ за 7 часов до полномасштабного вторжения: потом он исчез

Григорий Бакланов рассказал, как друг-актер из РФ убеждал его, что большая война не начнется. Источник: Скриншот

Как подчеркнул Григорий Бакланов, такую молчаливую позицию после 24 февраля 2022 года в целом заняло немало российских актеров. Они хотели понять, как будут развиваться события ужасной войны. Если бы сбылась кремлевская мечта о "Киеве за 3 дня", артисты заговорили бы о том, что так сложились обстоятельства, а если бы Украина быстро одержала победу, транслировали бы другие нарративы.

"Они ждали. Когда стало видно, что все это затягивается, то начали писать посты в поддержку или просто исчезали. По крайней мере, никто внезапно не писал", – вспомнил актер.

Звезда ''Поймать Кайдаша'' вспомнил странную фразу своего друга-актера из РФ за 7 часов до полномасштабного вторжения: потом он исчез

Актер рассказал об изменении настроений российских коллег перед 24 февраля 2022 года. Источник: instagram.com/baklanov.gr

Но в то же время Бакланов начал замечать определенные изменения в поведении некоторых коллег из страны-агрессора примерно за полгода до начала полномасштабной войны. По словам актера, его товарищ внезапно стал говорить об "усталости" от политики Украины в отношении въезда россиян на территорию страны.

"Начались другие фразы, типа: "Все это достало. Ваша политика, что не впускают. Нельзя нормально приезжать сюда и сниматься. Ничего, скоро все это закончится". В какой-то момент я не выдержал и говорю: "О чем ты говоришь? Что закончится?". Он говорит: "Гриша, все будет нормально. Скоро все это закончится", – рассказал Бакланов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что заслуженный артист Григорий Бакланов раскрыл, как россиян хотели "вернуть" на украинские экраны после 2022 года и кто этому помешал.

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