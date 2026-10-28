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Звезда сериала "Чернобыль", которого оскорбляли из-за внешности, сделал подтяжку лица. Фото тогда и сейчас

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,3 т.
Звезда сериала "Чернобыль", которого оскорбляли из-за внешности, сделал подтяжку лица. Фото тогда и сейчас
Барри Киоган сделал подтяжку лица

Ирландский актер Барри Киоган, который неоднократно сталкивался с жесткой критикой из-за своей внешности, решил сделать подтяжку кожи лица. 34-летняя звезда сериала "Чернобыль" выбрал инновационную процедуру Xerf, которая не предусматривает хирургического вмешательства или использования инъекций.

Во время косметической манипуляции применяется радиочастотная технология, которая стимулирует выработку коллагена и уплотняет кожу. Стоимость такого метода подтяжки составляет примерно 3 500 долларов (160 074 грн). Процесс процедуры в Instagram показала эксперт по уходу за лицом Нилам Холмс, которой доверился Барри Киоган.

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"Я много слышал о Xerf, и Нилам очень увлечена своим делом. Она действительно отлично разбирается в том, что делает. Говорю это совершенно серьезно. К тому же каждый раз, когда я прихожу сюда, я чувствую себя очень расслабленно, это настоящая терапия. Я лучше себя чувствую и лучше выгляжу. Считаю, что важно заботиться о себе как изнутри, так и снаружи", – прокомментировал косметическую процедуру актер.

Звезда сериала ''Чернобыль'', которого оскорбляли из-за внешности, сделал подтяжку лица. Фото тогда и сейчас

Барри Киоган сделал процедуру Xerf

Барри Киоган уже не первый год активно ухаживает за своим лицом. Знаменитость регулярно делает косметологические процедуры, благодаря которым его кожа, как подчеркнула эксперт, выглядит намного лучше.

Новость о том, что Киоган сделал подтяжку лица, появилась через несколько месяцев после того, как актер откровенно заговорил о травле в сети. Ненавистнические комментарии о внешности артиста настолько задели его, что в какой-то момент он даже не хотел выходить из дома.

"В сети очень много ненависти. Меня постоянно оскорбляют из-за моей внешности, и это уже перешло определенную черту. Понимаете, с таким сталкивается каждый. Но из-за этого я начал замыкаться в себе. Мне больше не хочется посещать разные мероприятия или даже выходить из дома. Я говорю это абсолютно искренне и откровенно. Это уже становится проблемой", – поделился знаменитость.

Звезда сериала ''Чернобыль'', которого оскорбляли из-за внешности, сделал подтяжку лица. Фото тогда и сейчас

Актера травили из-за внешности

Барри Киоган даже решил прекратить свою деятельность в соцсетях, чтобы не читать оскорбления в свой адрес. И все же иногда звезда заходил в интернет после громких событий, чтобы увидеть, как его восприняла публика, и чаще всего видел "неприятную" реакцию.

Что известно об актере

Барри Киоган родился 18 октября 1992 года в столице Ирландии – Дублине. У него было довольно сложное детство: вместе с братом он сменил 13 приемных семей за семь лет. Мать знаменитости страдала от героиновой зависимости, а отца рядом не было.

Актерскую карьеру Киоган начал в 2011-м, сыграв небольшую роль в фильме "Между каналами". Уже после совершеннолетия он снялся в проектах "Город-сказка", "Любовь/Ненависть", "71", "Млекопитающее" и "Афера по-английски".

Звезда сериала ''Чернобыль'', которого оскорбляли из-за внешности, сделал подтяжку лица. Фото тогда и сейчас

Барри Киоган сыграл в ленте "Чернобыль". Источник: Кадр из сериала

В 2017 году знаменитость получил награду Ирландской академии кино и телевидения за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Убийство священного оленя", а уже в 2019-м был номинирован на премию BAFTA в категории "Восходящая звезда". Большую известность Барри Киогану принесла роль советского солдата Павла в сериале HBO "Чернобыль".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 36-летняя Дженнифер Лоуренс сделала подтяжку груди после рождения двух детей.

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