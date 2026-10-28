Звезда сериала ''Чернобыль'', которого оскорбляли из-за внешности, сделал подтяжку лица. Фото тогда и сейчас

Ирландский актер Барри Киоган, который неоднократно сталкивался с жесткой критикой из-за своей внешности, решил сделать подтяжку кожи лица. 34-летняя звезда сериала "Чернобыль" выбрал инновационную процедуру Xerf, которая не предусматривает хирургического вмешательства или использования инъекций.

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Во время косметической манипуляции применяется радиочастотная технология, которая стимулирует выработку коллагена и уплотняет кожу. Стоимость такого метода подтяжки составляет примерно 3 500 долларов (160 074 грн). Процесс процедуры в Instagram показала эксперт по уходу за лицом Нилам Холмс, которой доверился Барри Киоган.

"Я много слышал о Xerf, и Нилам очень увлечена своим делом. Она действительно отлично разбирается в том, что делает. Говорю это совершенно серьезно. К тому же каждый раз, когда я прихожу сюда, я чувствую себя очень расслабленно, это настоящая терапия. Я лучше себя чувствую и лучше выгляжу. Считаю, что важно заботиться о себе как изнутри, так и снаружи", – прокомментировал косметическую процедуру актер.

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Барри Киоган уже не первый год активно ухаживает за своим лицом. Знаменитость регулярно делает косметологические процедуры, благодаря которым его кожа, как подчеркнула эксперт, выглядит намного лучше.

Новость о том, что Киоган сделал подтяжку лица, появилась через несколько месяцев после того, как актер откровенно заговорил о травле в сети. Ненавистнические комментарии о внешности артиста настолько задели его, что в какой-то момент он даже не хотел выходить из дома.

"В сети очень много ненависти. Меня постоянно оскорбляют из-за моей внешности, и это уже перешло определенную черту. Понимаете, с таким сталкивается каждый. Но из-за этого я начал замыкаться в себе. Мне больше не хочется посещать разные мероприятия или даже выходить из дома. Я говорю это абсолютно искренне и откровенно. Это уже становится проблемой", – поделился знаменитость.

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Барри Киоган даже решил прекратить свою деятельность в соцсетях, чтобы не читать оскорбления в свой адрес. И все же иногда звезда заходил в интернет после громких событий, чтобы увидеть, как его восприняла публика, и чаще всего видел "неприятную" реакцию.

Что известно об актере

Барри Киоган родился 18 октября 1992 года в столице Ирландии – Дублине. У него было довольно сложное детство: вместе с братом он сменил 13 приемных семей за семь лет. Мать знаменитости страдала от героиновой зависимости, а отца рядом не было.

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Актерскую карьеру Киоган начал в 2011-м, сыграв небольшую роль в фильме "Между каналами". Уже после совершеннолетия он снялся в проектах "Город-сказка", "Любовь/Ненависть", "71", "Млекопитающее" и "Афера по-английски".

В 2017 году знаменитость получил награду Ирландской академии кино и телевидения за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Убийство священного оленя", а уже в 2019-м был номинирован на премию BAFTA в категории "Восходящая звезда". Большую известность Барри Киогану принесла роль советского солдата Павла в сериале HBO "Чернобыль".

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