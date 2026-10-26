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Звезда сериалов неожиданно появилась на "Голосе": как выступила возлюбленная Тараса Цымбалюка и повернулись ли к Елене Свитлицкой тренеры

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
1,0 т.
Звезда сериалов неожиданно появилась на "Голосе": как выступила возлюбленная Тараса Цымбалюка и повернулись ли к Елене Свитлицкой тренеры
Звезда сериалов неожиданно появилась на "Голосе"

Украинская актриса Елена Светлицкая, известная по ролям в сериалах "Лікар Ковальчук", "Женский доктор" и "Воспитание чувств", неожиданно сменила съемочную площадку на сцену "Голоса страны". На слепых прослушиваниях она исполнила хит Гайтаны Самотня боса", заставив тренеров танцевать.

В итоге красную кнопку нажала только Наталья Могилевская, пригласив артистку в свою команду. Выступление Светлицкой опубликовали на YouTube.

34-летняя актриса настолько увлеклась выступлением, что прямо на сцене сняла каблуки и продолжила петь босиком. Ее задор передался и звездным наставникам.

Звезда сериалов неожиданно появилась на ''Голосе'': как выступила возлюбленная Тараса Цымбалюка и повернулись ли к Елене Свитлицкой тренеры

34-летняя актриса настолько увлеклась выступлением, что прямо на сцене сняла каблуки. Источник: Instagram Елены Светлицкой

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Тина Кароль тоже сбросила обувь, поднялась на тренерское кресло и начала танцевать. MONATIK и Наталья Могилевская тоже пританцовывали под композицию. Однако к актрисе повернулась именно Могилевская, которая назвала ее "светом" и предложила присоединиться к своей команде.

Звезда сериалов неожиданно появилась на ''Голосе'': как выступила возлюбленная Тараса Цымбалюка и повернулись ли к Елене Свитлицкой тренеры

Кароль танцевала на кресле. Источник: кадр из выпуска

Звезда сериалов неожиданно появилась на ''Голосе'': как выступила возлюбленная Тараса Цымбалюка и повернулись ли к Елене Свитлицкой тренеры

Кароль танцевала на кресле. Источник: кадр из выпуска

После завершения номера на сцену пригласили возлюбленного Свитлицкой, актера Тараса Цымбалюка. Он принес избраннице букет малиновых кустовых роз и поцеловал ее под аплодисменты зрителей. Появление актера вызвало оживленную реакцию тренеров, а Могилевская не замедлила задать вопрос о возможной свадьбе.

Звезда сериалов неожиданно появилась на ''Голосе'': как выступила возлюбленная Тараса Цымбалюка и повернулись ли к Елене Свитлицкой тренеры

После завершения номера на сцену пригласили возлюбленного Свитлицкой. Источник: Instagram Елены Свитлицкой

"От всего сердца скажу вам, что создавать свою жизнь, любить, продолжать рожать, жить, любить, воспитывать детей, петь песни друг другу, приходить на "Голос", снимать кино во время войны – это, считаю, и есть наша главная победа. Счастлива видеть вас, поздравляю", – обратилась певица к паре.

Звезда сериалов неожиданно появилась на ''Голосе'': как выступила возлюбленная Тараса Цымбалюка и повернулись ли к Елене Свитлицкой тренеры

После завершения номера на сцену пригласили возлюбленного Свитлицкой. Источник: Instagram Елены Свитлицкой

После этого Могилевская подошла к актерам и подарила Свитлицкой брошь в виде солнца.

Звезда сериалов неожиданно появилась на ''Голосе'': как выступила возлюбленная Тараса Цымбалюка и повернулись ли к Елене Свитлицкой тренеры

Могилевская подарила Свитлицкой брошь в виде солнца. Источник: кадр из выпуска

Ранее OBOZ.UA сообщал, куда пропал после славы двукратный победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин.

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