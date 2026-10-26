Звезда сериалов неожиданно появилась на ''Голосе'': как выступила возлюбленная Тараса Цымбалюка и повернулись ли к Елене Свитлицкой тренеры

Украинская актриса Елена Светлицкая, известная по ролям в сериалах "Лікар Ковальчук", "Женский доктор" и "Воспитание чувств", неожиданно сменила съемочную площадку на сцену "Голоса страны". На слепых прослушиваниях она исполнила хит Гайтаны Самотня боса", заставив тренеров танцевать.

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В итоге красную кнопку нажала только Наталья Могилевская, пригласив артистку в свою команду. Выступление Светлицкой опубликовали на YouTube.

34-летняя актриса настолько увлеклась выступлением, что прямо на сцене сняла каблуки и продолжила петь босиком. Ее задор передался и звездным наставникам.

Тина Кароль тоже сбросила обувь, поднялась на тренерское кресло и начала танцевать. MONATIK и Наталья Могилевская тоже пританцовывали под композицию. Однако к актрисе повернулась именно Могилевская, которая назвала ее "светом" и предложила присоединиться к своей команде.

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После завершения номера на сцену пригласили возлюбленного Свитлицкой, актера Тараса Цымбалюка. Он принес избраннице букет малиновых кустовых роз и поцеловал ее под аплодисменты зрителей. Появление актера вызвало оживленную реакцию тренеров, а Могилевская не замедлила задать вопрос о возможной свадьбе.

"От всего сердца скажу вам, что создавать свою жизнь, любить, продолжать рожать, жить, любить, воспитывать детей, петь песни друг другу, приходить на "Голос", снимать кино во время войны – это, считаю, и есть наша главная победа. Счастлива видеть вас, поздравляю", – обратилась певица к паре.

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После этого Могилевская подошла к актерам и подарила Свитлицкой брошь в виде солнца.

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