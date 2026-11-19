38-летнего американского актера Александра Хаскина, снимавшегося в сериалах "Ты", "Майянцы" и "Новобранец", нашли мертвым в океане у пирса Санта-Моники в Калифорнии (США). Сначала появились сообщения, что перед трагедией мужчина поссорился с женщиной и якобы ударил ее, однако полиция опровергла эту версию. Записи камер наблюдения свидетельствуют, что непосредственно перед происшествием актер был один.

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Трагедия произошла в понедельник, 16 ноября. Как сообщают Santa Monica Daily Press и TMZ, после 16:00 по местному времени спасатели начали поиски, позднее нашли Хаскина и доставили его на берег на лодке. Несмотря на сердечно-легочную реанимацию, спасти актера не удалось.

Как отмечает People со ссылкой на заявление Полицейского департамента Санта-Моники, записи камер наблюдения не подтвердили информацию о конфликте с женщиной. Напротив, правоохранители установили, что непосредственно перед трагедией мужчина был один и не контактировал с другими людьми.

Ранее издание TMZ со ссылкой на свидетелей сообщало другую версию событий. По их словам, Хаскин якобы спорил с женщиной, ударил ее, а после этого перепрыгнул через перила пирса и оказался в воде.

Отец погибшего Дэн Хаскин рассказывал, что его сын не казался расстроенным перед трагедией. В последний раз они общались утром того дня, а об обстоятельствах его гибели мужчина узнал позже.

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"В разгар эмоций кто знает, на что способен человеческий мозг? Для нас это до сих пор большая загадка... Мы продолжаем спрашивать: почему?" – сказал отец актера.

Отметим, Александр Хаскин работал актером и персональным тренером. Он появился в нескольких известных телевизионных проектах, в частности в триллере Netflix "Ты", криминальной драме "Маянцы" и полицейском сериале "Новичок". Кроме того, мужчина был ветераном Военно-воздушных сил США, где служил офицером военной полиции.

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