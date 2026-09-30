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Звезда Netflix с "идеальным лицом" решилась выйти на красную дорожку в прозрачной блузке без нижнего белья. Фото

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 2,4 т.
Звезда Netflix с "идеальным лицом" решилась выйти на красную дорожку в прозрачной блузке без нижнего белья. Фото
Аня Тейлор-Джой решилась выйти на красную дорожку в прозрачной блузке без нижнего белья

Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой рискнула обнажиться перед камерами, появившись на показе Dior в Париже в прозрачной черной кружевной блузке. 30-летняя актриса не надела под него нижнее белье, поэтому сквозь ткань были видны ее обнаженное тело и грудь.

Звезда Netflix прибыла на показ коллекции Dior весна-лето 2027 в саду Тюильри (Париж, Франция), сообщает Daily Mail. Тейлор-Джой дополнила откровенный топ черной юбкой-карандашом, шарфом и классическими туфлями-лодочками на каблуках.

Ледяно-белые локоны она уложила в мягкие кудри, а для выхода в свет выбрала сдержанный макияж.

Звезда Netflix с ''идеальным лицом'' решилась выйти на красную дорожку в прозрачной блузке без нижнего белья. Фото

Образ актриси

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Аня Тейлор-Джой посетила модное мероприятие вместе с другими знаменитостями. Среди гостей показа были Дженнифер Лоуренс, Рианна, Миранда Керр, Кейт Мосс, Розалия и Карли Клосс.

В последние годы о Тейлор-Джой больше всего говорят из-за ее "идеальной" внешности. В 2024 году британский пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал ее самой красивой женщиной мира по результатам анализа "золотого сечения" лица.

По его расчетам, лицо Тейлор-Джой соответствовало пропорциям "золотого сечения" на 94,66%. Специалист анализировал расположение глаз, бровей, носа, губ, подбородка, челюсти и форму лица. Наивысший результат актриса получила за расположение глаз – 98,9%, а ее брови набрали 94%.

Звезда Netflix с ''идеальным лицом'' решилась выйти на красную дорожку в прозрачной блузке без нижнего белья. Фото

Актрису називали найкрасивішою жінкою світу

В частности, в рейтинге, составленном на основе этих расчетов, Тейлор-Джой опередила Зендаю, Беллу Хадид и Марго Робби.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "самая красивая женщина мира", которая ввела в моду обнаженный беременный живот, поразила гламурным образом на премьере.

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