Jerry Heil готовит два специальных номера в сопровождении симфонического оркестра для масштабного рождественского шоу для всей семьи "Звезда мечты". К лайнапу также присоединились Наталия Могилевская, alyona alyona и KHAYAT. Праздничный концерт состоится 17 декабря в киевском Дворце "Украина".

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Специально для рождественского шоу Jerry Heil представит одну из своих авторских песен в оркестровом звучании и уникальный музыкальный перформанс – щедровочный венок, который объединит в единую симфоническую композицию четыре украинских обрядовых произведения: "Павочка ходит", "Хозяйский двор на семи столбах", "Засвечу свечу" и "Щедрик".

В основе музыкальной драматургии перформанса – контраст двух настроений, с которыми украинцы сегодня встречают зимние праздники: тоски по близким, утраченным домам и мирной жизни и одновременно надежды, которую несет с собой Рождество. Ключевой музыкальной темой станет легендарный "Щедрик" – символ стойкости украинской культуры. В финале мотивы всех четырех произведений переплетаются на основе народной песни "Засвічу свічу", воплощая главную идею постановки: Рождество – это рождение света даже посреди непроглядной тьмы.

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Таким образом, "Зірка мрій" объединит на одной сцене Jerry Heil, Наталью Могилевскую, KOLA, alyona alyona, KAZKA, KHAYAT, TVORCHI, Шугара, SHUMEI, TARABAROVA и Никиту Киселева. Иллюзионные номера для шоу готовит дуэт Magic Brothers – братья Дмитрий и Артур Томашевские.

Главные истории дня

Генеральные сопартнеры проекта – Mastercard и Prom. Официальный партнер – сеть "Аптека 9-1-1".

Билеты на рождественское шоу "Звезда грез" во Дворце "Украина" уже в продаже по ссылке.