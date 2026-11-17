Украинский юморист и звезда проекта "Львы на джипе" Валентин Михиенко сообщил, что они с женой Анастасией ждут первенца. Влюбленные уже провели небольшое гендер-пати, во время которого узнали, что у них родится сын.

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Радостной новостью супруги поделились в совместном посте в Instagram. Будущие родители опубликовали кадры с вечеринки, на которых можно было хорошо разглядеть округлившийся животик Анастасии. Однако подробности о том, на каком месяце беременности сейчас возлюбленная Михиенко, пара решила не раскрывать.

Гендер-пати супруги устроили в окружении самых близких. Ответ на интригующий вопрос: "Кто у них родится – сын или дочь?", скрывался на картине, которую сначала обернули в серебристую бумагу. Валентин Михиенко и Анастасия разорвали упаковку и увидели множество рисунков голубого цвета и надпись "мальчик".

Будущих родителей переполняли радостные эмоции, поэтому они начали нежно обниматься и целовать друг друга. Присутствующие на гендер-пати поздравили пару громкими аплодисментами, а от теплых слов не удержались и их подписчики:

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"Боже, как круто!".

"Настоящее счастье. Искренние поздравления".

"Супер новость! Мальчик выбрал прекрасных родителей! От всей души поздравляю семью!".

"Это будет крутой Валентинович. Поздравляю".

Напомним, что Валик Михиенко официально узаконил отношения с Анастасией летом этого года. Пара сыграла красивую свадьбу в Киеве.

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