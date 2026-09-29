Анастасия Ткаченко призналась в алкоголизме

Украинская юмористка и звезда "Женского Квартала" Анастасия Ткаченко откровенно призналась, что страдала от алкогольной зависимости. Во время вечеринок артистка могла выпить 1,2 литра крепких спиртных напитков, а на следующий день даже не чувствовала себя плохо, однако в конечном итоге такой образ жизни привел у нее к серьезным проблемам со здоровьем.

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Как рассказала Ткаченко в интервью для проекта Okay Eva, после одного из очередных застолий ее состояние резко ухудшилось, поэтому она немедленно обратилась к врачам, от которых узнала, что оказалась на грани цирроза печени. Юмористка очень испугалась за свою жизнь, поэтому встала на путь трезвости.

"Я бросила пить, курить, вообще ничего не употребляю и не принимаю антидепрессанты. 10 ноября будет ровно год. Раньше я пила каждый день. Я не пила просекко, пиво – все это слабоалкогольное. Была либо текила, либо водка, либо джин, либо виски. Моя норма – это 0,7. Если я гуляла, какой-то праздник, то это – 1 литр 200 миллилитров. Это называется функциональным алкоголизмом", – поделилась комик.

По словам Анастасии Ткаченко, она до последнего не признавала эту проблему. Алкоголь никогда не влиял на ее работоспособность и долгое время приносил ей исключительно "радость", поэтому она не хотела ничего менять. Однако со временем, как подчеркнула знаменитость, организм дал ей понять, что не выдерживает такого образа жизни.

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"Я переехала в этот дом с сильным похмельем, поэтому заснула на диване. Просыпаюсь и не чувствую половину лица. У меня начинается паника. Я собираюсь, сажусь в такси, еду в больницу и говорю невропатологу, что у меня инсульт. Он говорит: "У вас нет инсульта, это тревожность, паника". Я говорю: "Давайте посмотрим, что со мной". Мы проводим обследование организма, и мне говорят: "Давайте, гуляйте, пейте. Образ жизни – просто бомба. Можете продолжать, но не более трех лет. Потому что у вас печень развалится", – рассказала юмористка.

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Услышав такие слова, звезда "Женского квартала" испугалась, что может умереть, и сразу бросила употреблять алкоголь. Около двух месяцев Ткаченко соблюдала трезвость, однако потом у нее перестала болеть печень, и она вернулась к вредной привычке. Это только ухудшило ее состояние.

"Я пошла к врачу, и он сказал: "Наверное, мы тебя недостаточно напугали, раз ты не поняла, что происходит". Когда он показал мне анализы здорового человека и мои, я замолчала. Я села и подумала: "Что я делаю со своей жизнью? Почему что-то мной управляет?". Я думала, что все, моя жизнь закончилась. Я попала в такую дофаминовую яму. Меня ничего не радовало. Я думала, что покончу с собой", – вспомнила артистка.

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И все же Анастасия Ткаченко смогла взять себя в руки. Она пошла в реабилитационный центр для людей с алкогольной и наркотической зависимостью, а также начала посещать психиатра. Комику выписали специальные препараты, благодаря которым она почувствовала улучшение психологического состояния примерно через три месяца.

Напомним, что, помимо отказа от алкоголя, Анастасия Ткаченко перенесла операцию по уменьшению желудка. О хирургическом вмешательстве юмористка сообщила 16 марта, а о настоящих причинах такого решения решилась рассказать только в конце весны.

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"У меня начались проблемы с печенью летом 2025 года. Я обратилась к врачам, которые провели все обследования. И мне сказали, что нужно сделать. Одной из альтернатив была бариатрическая операция, которая давала мне возможность достичь тех результатов, которых я хочу добиться в плане здоровья – уменьшить печень. К тому же у меня уже начинался сахарный диабет, разумеется, из-за лишнего веса. Все эти нюансы были связаны с лишним весом", – рассказывала артистка.

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Ткаченко не скрывала, что операция, которая в общей сложности длилась четыре часа, стала для нее настоящим испытанием. В первые дни после хирургического вмешательства она ничего не ела, а затем начала налаживать правильный режим питания. Как отметила комик, в этот непростой период рядом с ней были близкие друзья, которые постоянно ее поддерживали.

После всех перемен в жизни Анастасия Ткаченко заметила и поразительное изменение показаний своих весов. До операции артистка весила 130 килограммов, а сейчас – 93,5 кг.

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Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда "Варьятов" Владимир Жогло, который весил 164 кг, раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка.

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