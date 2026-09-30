74-летний Джон Гудмен появился на премьере фильма "Диггер" в Лос-Анджелесе (США) и удивил изменениями во внешности. Актер, которого зрители знают по роли Уолтера Собчака в культовом фильме "Большой Лебовски", за последние годы похудел примерно на 90 кг.

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На красную дорожку Гудмен пришел вместе с женой Анной Бет, сообщает Daily Mail. На красную дорожку знаменитость надел темно-синий костюм, полосатую рубашку и галстук.

Сейчас актера трудно узнать по сравнению с его образами прошлых лет: значительную часть веса он сбросил после того, как отказался от алкоголя, изменил рацион и начал регулярно тренироваться.

В 2007 году он прошел реабилитацию после десятилетий борьбы с алкогольной зависимостью. Позже актер рассказывал, что эта зависимость длилась около 30 лет и в конечном итоге стала для него вопросом жизни и смерти.

"Это были 30 лет болезни, которая затрагивала всех вокруг меня, и дело дошло до того, что каждый раз, когда я это делал, это становилось все более изнурительным. Это был вопрос жизни или смерти. Пришло время остановиться", – вспоминал артист.

После отказа от алкоголя Гудман начал постепенно избавляться от лишнего веса. К 2010 году он похудел примерно на 45 кг. Актер изменил рацион и начал регулярно заниматься спортом. Он тренировался шесть дней в неделю.

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Его физическая активность включала ходьбу, а также тренировки на беговой дорожке и орбитреке.

В 2023 году актер рассказывал, что после пандемии его привычный режим тренировок изменился. Он признавался, что не занимался спортом так активно, как раньше, но продолжал контролировать свой вес.

Гудман приобрел мировую известность благодаря роли Уолтера Собчака в культовом фильме "Большой Лебовски". Его герой – лучший друг главного героя по прозвищу Чувак, которого сыграл Джефф Бриджес. Уолтер постоянно попадает вместе с ним в абсурдные ситуации, связанные с якобы похищением жены миллионера и выкупом.

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"Большой Лебовски" вышел в 1998 году. Сначала фильм не имел большого коммерческого успеха и получил неоднозначную реакцию критиков, однако впоследствии обрел статус культового.

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