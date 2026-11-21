Актер Роман Ясиновский, известный зрителям по проектам "Киборги", "Довбуш" и "Поймать Кайдаша", поделился, что доходов от профессиональной и преподавательской деятельности ему не хватает для обеспечения комфортной жизни. За работу в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко знаменитость получает 23 000 гривен, а на покрытие базовых потребностей ему приходится тратить не менее 2 тысяч долларов, поэтому он вынужден подрабатывать таксистом.

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Об этом Ясиновский рассказал в интервью для Wave RBC.UA. Он подчеркнул, что сейчас работа в такси не является основным источником его доходов, однако составляет значительную часть месячного бюджета.

"Это не очень большая, но часть моего бюджета. Конкретно мне нужно зарабатывать примерно 2000 долларов в месяц, чтобы покрыть свои потребности, потребности дочери, донаты и что-то отложить. А в театре у меня зарплата 23 000. Плюс я преподаватель. Но я даже не буду говорить, сколько зарабатываю за преподавание в университете. Как говорит Богдан Дмитрович Струтинский (театральный режиссер и продюсер. – Ред.), мы занимаемся благотворительностью", – сказал актер.

Учитывая это, подработка в такси до сих пор остается в жизни Романа Ясиновского. Он рассказал, что берет заказы, когда едет на тренировку, на съемки или возвращается домой.

"Этого гораздо меньше в моей жизни, но оно есть. Оно есть, потому что, а как иначе? Как прожить на эти деньги?", – отметил звезда "Киборгов".

Ясиновский добавил, что в целом не боится остаться без стабильного заработка, ведь знает, что сможет найти работу. В свое время актер, например, был грузчиком, поэтому совершенно не гнушается никаким трудом.

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Напомним, что о своих подработках Роман Ясиновский рассказывал в интервью OBOZ.UA еще в 2024 году. Как делился знаменитость, во время пандемии он устроился водителем почтовой службы, позже – в компанию по международным перевозкам, а затем начал "подтаксовывать". Конечно, пассажиры иногда узнают актера, однако он не всегда подтверждает их догадки.

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"Говорят: "Вы так похожи на одного актера". "Все так говорят", – отвечаю. Иногда начинаю импровизировать – меняю голос, интонации. Ну вроде это не я. А иногда откровенно признаюсь: да, артист. Просят сфотографироваться – не отказываю. Недавно была смешная ситуация: девушка, которая садилась в машину в компании друзей, увидев меня, начала громко и восторженно кричать. Смеюсь: "Тихо-тихо", – отметил Ясиновский.

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