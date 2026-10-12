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Звезда хора "Гомин" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. Фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
icon 5,8 т.
Звезда хора "Гомин" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. Фото
Вадим Яценко во второй раз станет отцом. Источник: facebook.com/LvivOrgan

Художественный руководитель хора им. Веревки и звезда хора "Гомон" Вадим Яценко готовится во второй раз стать отцом. Его жена Анастасия беременна вторым ребенком.

Супруги официально сообщили о предстоящем пополнении в семье, опубликовав совместное фото в Instagram. На снимке музыкант позирует в черном костюме, обнимая любимую, которая предстала в белом платье, заметно подчеркивающем форму животика.

Звезда хора ''Гомин'' Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. Фото

Яценки рассказали о будущем пополнении. Источник: instagram.com/yatsenko_vadym

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Свой пост Яценки подписали лаконично: "Работали над этими концертами втроем".

Таким образом они официально дали понять, что во время выступлений их уже сопровождал будущий ребенок.

Ранее беременность Анастасии можно было заметить на видео с концертов The ROCK SYMPHONY Orchestra, которые зрители публиковали в соцсетях. Однако на этот раз супруги сами поделились новостью о будущем пополнении в семье.

Звезда хора ''Гомин'' Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. Фото

Анастасия Яценко. Источник: instagram.com/yatsenko_vadym

Что известно о семье Андрея Яценко

Вадим и Анастасия вместе еще со школьных лет. Как рассказывал хормейстер в интервью OBOZ.UA, они учились вместе с восьмого класса, а впоследствии также вместе поступили в консерваторию. Его жена родом из Мариуполя.

Супруги уже воспитывают сына Максима. 8 октября мальчику исполнилось 8 лет, и он также интересуется музыкой, в частности играет на фортепиано.

Звезда хора ''Гомин'' Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. Фото

Супруги воспитывают сына Максима. Источник: instagram.com/yatsenko_vadym

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2025 года артист показал, как они всей семьей исполняют украинскую песню "Троянди на пероні". Импровизированный концерт в автомобиле начали Вадим и Анастасия, а позже к ним присоединился Максим.

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