Главный герой шестого сезона реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа окрестили свою младшую дочку Кето. Таинство супруги решили провести 23 ноября, в один из важнейших для Грузии религиозных праздников – день Георгия Победоносца.

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О соответствующей новости избранница бизнесмена сообщила в своих Instagram-stories. Лиза Чичуа поделилась серией трогательных кадров из храма, на которых удалось запечатлеть важный для их семьи момент.

Ираклий Макацария выбрал для крестин дочери классический костюм-двойку, который сочетал с контрастной светлой рубашкой. Лиза Чичуа, со своей стороны, одела монохромный белый образ. Она сочетала вышитое платье и приталенный жакет.

Маленькую Кето родители тоже одели в полностью белый образ. Они пока решили не показывать лицо дочери, поэтому прикрывали его смайликом в виде сердечка.

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Как можно увидеть на фото, супруги пригласили на таинство самых близких людей. В частности, за крещением Кето наблюдали ее старшие брат и сестра – Георгий и Нина.

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Отныне 23 ноября для семьи Иракли Макацария будет сочетать два важных события: принятие христианства младшей дочерью бизнесмена и день почитания покровителя Грузии и одного из самых почитаемых святых страны Георгия Победоносца. В стране сотни храмов и часовен освящены в честь святого, кроме того, на государственном флаге изображен георгиевский крест.

Напомним, что Кето появилась на свет в июне 2026 года. Рождение девочки стало важным событием не только для Иракли Макацария и Лизы Чичуа, но и для членов их семьи, которые приехали в роддом, чтобы первыми поздравить пару с пополнением.

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Впервые звезда "Холостяка" стал отцом 2 июня 2023 года. Тогда его жена родила мальчика, которого супруги решили назвать Георгием. В конце января 2025 года Макацария и Чичуа стали родителями дочери Нины.

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