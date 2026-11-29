Голливудский актер и лауреат премии "Оскар", известный по фильмам "Интерстеллар", "Джентльмены" и др., Мэттью Макконахи планирует попробовать свои силы в большой политике и побороться за пост президента США в 2028 году. Поводом для таких предположений в американских медиа стало видеообращение знаменитости, в котором он призвал беспартийных кандидатов участвовать в выборах и не бояться конкурировать с представителями крупных политических партий.

Видео дня

Как пишет The Hill, Макконахи пока не объявлял о намерении баллотироваться. Однако его слова уже заставили американских политиков предположить, что актер может сам готовиться к участию в президентских выборах.

"Независимые кандидаты должны участвовать в борьбе – не в знак протеста, не как те, кто портит результат, – а как реальные и потенциальные победители, чьи имена есть в избирательных бюллетенях и к которым мы относимся серьезно", – заявил он в видеообращении.

На возможные политические амбиции актера обратил внимание бывший кандидат в президенты США Эндрю Ян. Он предположил, что знаменитость не стал бы записывать такое видео, если бы совсем не думал о собственном участии в выборах.

Положительно оценил перспективу увидеть Макконаги в политике и сенатор-демократ от Техаса Джеймс Таларико. Он назвал актера хорошим кандидатом и отметил, что тому стоит попробовать, если он действительно хочет заниматься политикой.

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Интересно, что еще несколько лет назад Макконахи вовсе не был уверен, что хочет связать свое будущее с государственным управлением. В ноябре 2020 года в интервью радиоведущему Хью Хьюитту актер признался, что рассматривал возможность баллотироваться на пост губернатора Техаса, однако тогдашняя политическая ситуация его не привлекала.

"Мне кажется, что политика сейчас – это действительно безнадежное дело. И когда политика переосмыслит свое предназначение, она могла бы заинтересовать меня гораздо больше", – заявлял актер в то время.

Главные истории дня

В 2021 году актер уже начал серьезно обдумывать участие в выборах губернатора, но в итоге отказался от этой идеи. Тогда он заявил, что предпочитает сосредоточиться на инвестициях, а не на политике.

Напомним, Мэттью Макконахи обрел мировую известность благодаря ролям в фильмах "Интерстеллар", "Джентльмены", "Линкольн для адвоката" и "Далласский клуб покупателей". За последнюю картину он получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что продюсер Дэн Грини, которого фанаты "Симпсонов" годами называют "пророком", объявил об участии в выборах в США 2028 года.