Звезда кино-франшизы "Дюна" Флоренс Пью, которая, по слухам, может стать новой девушкой Джеймса Бонда, оказалась в центре бурных обсуждений после появления на церемонии вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе. Внимание публики было приковано не столько к изысканному образу 30-летней актрисы, сколько к ее внешности, поскольку фанаты предположили, что она могла лечь под нож пластического хирурга.

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Аудитория заметила немало изменений в чертах лица знаменитости, более того, некоторые даже не сразу поняли, что на красную дорожку вышла именно Флоренс Пью, пишет Fashion Times UK. Социальные сети начали заполняться комментариями вроде: "Извините, а кто она такая? Потому что это точно не Флоренс Пью", "Что она сделала со своим лицом?", а также упреками в том, что актриса "стерла" свою уникальность.

Согласно самому распространенному предположению публики, звезда могла сделать операцию по удалению жировых отложений на щеках, благодаря чему ее лицо стало намного более стройным и выразительным. Ей также приписали увеличение губ и коррекцию формы носа.

"Новое лицо" Флоренс Пью стало настоящим разочарованием для некоторых фанатов, которые полюбили ее за нежелание соответствовать "голливудским стандартам". Многие считали мягкие черты внешности и слегка пухлые щеки актрисы ее уникальной особенностью.

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В то же время нашлись и те, кто связал изменившийся облик знаменитости вовсе не с косметическими процедурами. По мнению некоторых людей, секрет "нового лица" Флоренс Пью может заключаться в похудении, возрастных изменениях и макияже.

Главные истории дня

Отметим, что персона звезды "Дюны" оказалась под пристальным вниманием публики после того, как актера Роберта Паттинсона объявили новым Джеймсом Бондом. Появились слухи, будто Флоренс Пью входит в число главных претенденток на роль девушки агента 007. Более того, согласно предположениям, знаменитость сама намекнула режиссеру Дени Вильневу на желание присоединиться к культовой франшизе.

Она якобы написала сценаристу: "Поздравляю с выбором Бонда. Отличная находка! А среди злодеев есть кто-нибудь ростом 5 футов 4 дюйма (около 163 см. – Ред.), женского пола?".

Главными "конкурентками" Флоренс Пью на пути к получению роли девушки Джеймса Бонда считают Маргарет Куолли, Аню Тейлор-Джой, Сидни Суини и Дейзи Эдгар-Джонс.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мир обсуждает "трагедию" с "новым" лицом Дженнифер Лоуренс, которая больше не похожа на саму себя.