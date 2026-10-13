Звезда ''Блондинки в законе'' устроила переполох в самолете и напала на экипаж: подробности инцидента

Американскую актрису Сельму Блэр, известную по фильмам "Блондинка в законе", "Жестокие намерения" и "Хеллбой", задержали после инцидента на борту самолета. 54-летняя знаменитость якобы ударила бортпроводника и укусила другого, а после приземления ее доставили в больницу.

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Как сообщает BBC, инцидент произошел на рейсе из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. После прибытия самолета в аэропорт в воскресенье, 11 октября, туда вызвали правоохранителей. Двое членов экипажа сообщили о травмах, а одному из них потребовалась госпитализация.

В медиа сообщают, что во время полета Сельма Блэр якобы вела себя агрессивно и пыталась открыть дверь самолета. На аудиозаписи переговоров авиадиспетчеров пилот просил направить к самолету медицинских работников, упоминая кровь из носа и следы укусов.

После приземления саму актрису задержали и доставили в больницу. После этого она якобы также ударила ногой полицейского, а в медицинском учреждении – напала на медсестру. Впоследствии из больницы ее выписали.

Актрисе предъявили два обвинения в нападении второй степени, связанные с предполагаемыми инцидентами в машине скорой помощи и больнице. Она не признала себя виновной.

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Судья установил залог в размере 20 тысяч долларов наличными или 60 тысяч долларов в виде поручительства.

Стоит отметить, что в 2018 году актриса сообщила, что у нее диагностировали рассеянный склероз – хроническое заболевание центральной нервной системы. Из-за проблем со здоровьем она в значительной степени отошла от работы в кино. В 2021 году Блэр рассказала, что ее болезнь находится в стадии ремиссии.

А вот в 2016 году ее вынесли из самолета на носилках после того, как она, выпив бокал вина, начала неконтролируемо кричать во время рейса из Мексики в Лос-Анджелес. Тогда Блэр объяснила свое поведение сочетанием алкоголя с лекарствами и публично извинилась за инцидент.

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