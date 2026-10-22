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Звезда "Бесстыжих", чьи предки родом из Украины, надела платье украинского бренда почти за 30 тысяч грн. Фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
738
Звезда "Бесстыжих", чьи предки родом из Украины, надела платье украинского бренда почти за 30 тысяч грн. Фото
Звезда "Бесстыжих" надела платье украинского бренда стоимостью почти 30 тысяч грн

Американская актриса Эмми Россум, известная по роли Фионы Галлагер в сериале "Бесстыжие", появилась на телевидении в платье украинского бренда Anna October. Для эфира звезда выбрала голубую модель с открытой спиной, стоимость которой составляет 730 долларов – почти 30 тысяч гривен.

Россум стала гостьей "Шоу Дженнифер Хадсон" (The Jennifer Hudson Show). Лаконичный шелковистый наряд с женственным силуэтом стал главным акцентом ее образа.

Платье выполнено в серо-голубом цвете и имеет тонкие бретельки, приталенный лиф с конструктивными швами и юбку миди, которая расширяется к низу.

Звезда ''Бесстыжих'', чьи предки родом из Украины, надела платье украинского бренда почти за 30 тысяч грн. Фото

Лаконичный шелковистый наряд с женственным силуэтом стал главным акцентом ее образа. Источник: скриншот

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Платье дополняли лишь одно маленькое кольцо на безымянном пальце левой руки и серьги с жемчугом. Глубокий вырез актриса решила ничем не "перебивать".

Образ Эмми Россум также дополнили белые мюли от Andrea Wazen с ремешками и открытым носком.

Звезда ''Бесстыжих'', чьи предки родом из Украины, надела платье украинского бренда почти за 30 тысяч грн. Фото

Для эфира звезда выбрала модель стоимостью 730 долларов. Источник: скриншот

Что известно об Эмми Россум

Эмми Россум родилась 12 сентября 1986 года в Нью-Йорке (США). Ее мать имеет еврейские и украинские корни, поэтому актрису связывают с Украиной.

Международную популярность Россум обрела благодаря роли Фионы Галлагер в американском сериале "Бесстыжие", в котором снималась с 2011 до 2019 года. Ее героиня – старший ребенок в неблагополучной семье, который берет на себя ответственность за младших братьев и сестер.

Звезда ''Бесстыжих'', чьи предки родом из Украины, надела платье украинского бренда почти за 30 тысяч грн. Фото

Ее мать имеет еврейские и украинские корни, поэтому актриса связана родственными узами с Украиной.

Еще одной важной работой актрисы стала роль Кристин Даае в фильме-мюзикле "Призрак оперы" 2004 года. На съемочной площадке она работала вместе с Джерардом Батлером, а ее исполнение принесло номинацию на премию "Золотой глобус".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ева Лонгория раскрыла неожиданную причину, почему на самом деле носит одежду украинских брендов.

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