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Звезда 2000-х Ассия Ахат раскрыла, где живут и чем занимаются ее взрослые сыновья, которых она скрывала от публики

Анастасия КакунАнастасия Какун
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Звезда 2000-х Ассия Ахат раскрыла, где живут и чем занимаются ее взрослые сыновья, которых она скрывала от публики
Ассия Ахат приоткрыла завесу над жизнью своих сыновей. Источник: instagram.com/ahhattassia

Легендарная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат долгие годы хранила подробности своей семейной жизни за семью замками, однако теперь постепенно приоткрывает завесу тайны. Звезда 2000-х рассказала, что ее взрослые сыновья – Даниил и Филипп – живут за границей, где один реализовался в отцовстве, а другой сосредоточился на бизнесе.

Об этом заслуженная артистка Украины рассказала в интервью для проекта "Наедине с Гламуром". Ассия Ахат также упомянула о достижениях внучки, которая в довольно юном возрасте пошла по стопам своей звездной бабушки.

Старший сын знаменитости Даниил сейчас живет в Батуми (Грузия) вместе со своей женой-грузинкой. А вот младший сын Ассии Ахат, Филипп, обосновался в США.

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"Филипп недавно закончил университет в Америке. Он уже открыл компанию и работает в Америке. Он финансист, бизнесмен. Я очень им горжусь. Мои сыновья – лучшие", – рассказала певица.

Звезда 2000-х Ассия Ахат раскрыла, где живут и чем занимаются ее взрослые сыновья, которых она скрывала от публики

Ассия Ахат рассказала о своих сыновьях. Источник: Скриншот

Поводом для гордости Ассии Ахат является и ее внучка. Как рассказала артистка, в свои 8 лет девочка уже начала осваивать скрипку.

"Она восхищается мной, как и я ею. Она невероятная девочка и уже играет на скрипке. Это девочка, о которой можно только мечтать", – поделилась легенда 2000-х.

Напомним, что Ассия Ахат родила первенца в 18 лет. Материнство оказалось для артистки довольно непростым, ведь ее тогдашнего мужа забрали в армию, поэтому воспитание сына легло на ее плечи. Главной опорой в непростой период для скрипачки стала бабушка.

"Тяжело было. Мы жили в "хрущевке" на пятом этаже без лифта. И мне приходилось самой покупать продукты, поднимать наверх коляску с Даниилом, одетым в большую цигейковую шубу", – поделилась исполнительница.

Звезда 2000-х Ассия Ахат раскрыла, где живут и чем занимаются ее взрослые сыновья, которых она скрывала от публики

Старший сын звезды живет в Грузии. Источник: Скриншот

Впоследствии Ассия Ахат встретила своего второго мужа, предпринимателя Игоря Баленко, от которого родила сына Филиппа. Артистка рассказывала, что мальчик с самого детства был очень любознательным, а когда немного подрос, не гнушался работой: расставлял товары в супермаркетах, а позже помогал отцу в бизнесе.

Звезда 2000-х Ассия Ахат раскрыла, где живут и чем занимаются ее взрослые сыновья, которых она скрывала от публики

Филипп открыл собственный бизнес. Источник: Скриншот

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