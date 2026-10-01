Звезда канала ''1+1'' Соломия Витвицкая показалась в полный рост после родов в 46 лет. Видео

Украинская телеведущая "1+1" Соломия Витвицкая показалась в полный рост через несколько дней после рождения первенца. 46-летняя журналистка опубликовала видео с выписки из роддома, на котором она выглядит бодрой и почти без заметного послеродового живота.

Видео дня

Кадрами возвращения домой знаменитость поделилась в Instagram. Витвицкая рассказала, что теперь они с мужем Алексеем Ситайлом и новорожденным сыном Устимом впервые остались дома втроем.

"Нас уже выписали из роддома. Мы уже дома. Уже втроем", – написала ведущая.

Витвицкая также поблагодарила команду роддома за помощь во время родов и в первые дни после рождения сына. По словам журналистки, поддержка медиков помогла ей справиться с тревогой и многочисленными вопросами, которые возникли после появления ребенка.

"Для меня особенно ценными стали эти первые дни после родов. Когда рядом в любой момент, днем или ночью, были специалисты, которые могут прийти, объяснить, подсказать, помочь. Это очень снимает тревогу. Ведь после рождения ребенка вопросов становится не меньше, чем до него", – рассказала она.

Ведущая также призналась, что первая ночь дома после выписки оказалась шумной и насыщенной, однако семья очень счастлива.

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"А теперь мы дома. Первая ночь была… скажем так, очень насыщенной и шумной… Но мы невероятно счастливы", – поделилась Витвицкая.

Первенец Соломии Витвицкой и ее мужа Алексея Ситайло родился 26 сентября. Супруги назвали мальчика Устимом. Для 46-летней телеведущей это первый ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне Витвицкая и Ситайло также официально поженились. Церемония состоялась 20 июня. Муж телеведущей служит в ВСУ, а на самой свадьбе был в военной форме.

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