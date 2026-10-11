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Zi Faamelu, ранее известная как Борис Апрель, неожиданно вернулась на экраны: как сейчас выглядит трансгендерная певица, которая сбежала из Украины

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read3 мин
icon 18
Zi Faamelu, ранее известная как Борис Апрель, неожиданно вернулась на экраны: как сейчас выглядит трансгендерная певица, которая сбежала из Украины
Zi Faamelu неожиданно напомнила о себе в украинском информационном пространстве

Долгое время трансгендерная певица Zi Faamelu, которую ранее публика знала как Бориса Апреля, никак не напоминала о себе в украинском информационном пространстве, однако теперь неожиданно вновь появилась на экранах. Артистка записала видеообращение для участников новой "Фабрики звезд", представ перед камерой с роскошной голливудской прической и нюдовым макияжем.

В эфире четвертого прайм-шоу на мониторы вывели ролик, в котором Zi Faamelu пожелала начинающим исполнителям не бояться экспериментировать и найти себя. Что интересно, в первые секунды, когда певица появилась на экранах, зрители были несколько озадачены, кто же предстал перед ними. Однако, как только исполнительница назвала свое имя, зал взорвался аплодисментами.

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"Давайте познакомимся, меня зовут Zi Faámelu. Да, знаю, это уже третье имя. Кто-то помнит меня как Борис Апрель, кто-то как Зианджа, и вам, новому поколению "Фабрики", я хочу пожелать именно этого – свободы быть собой. Берите от проекта все! Опыт, возможности, смелость, и помните, что прошлое – это замечательный архив, но жить там не обязательно", – обратилась к "фабрикантам" певица.

Во время небольшой речи Zi Faamelu приоткрыла завесу над тем, чем занимается после "исчезновения" из поля зрения украинцев. Оказалось, что у нее есть собственное англоязычное ток-шоу.

Zi Faamelu, ранее известная как Борис Апрель, неожиданно вернулась на экраны: как сейчас выглядит трансгендерная певица, которая сбежала из Украины

Zi Faamelu появилась в эфире "Фабрики звезд". Источник: Скриншот

Неожиданное возвращение трансгендерной артистки вызвало ажиотаж в украинском разделе Threads. Пользователи сети поблагодарили Zi Faamelu за такой камбэк и осыпали ее комплиментами за внешность.

"Zi Faamelu, спасибо за это видео. Спасибо за детство, музыку и ценности. Люблю навсегда".

"А мы будем обсуждать шикарную украинку Zi Faamelu (Борис Апрель)? Я вчера чуть не растрогался от ностальгии. Это было очень неожиданно и очень шикарно, знаково и грандиозно, даже в таком небольшом обращении".

Zi Faamelu, ранее известная как Борис Апрель, неожиданно вернулась на экраны: как сейчас выглядит трансгендерная певица, которая сбежала из Украины

Камбэк певицы вызвал ажиотаж в сети. Источник: Скриншот

Zi Faamelu, ранее известная как Борис Апрель, неожиданно вернулась на экраны: как сейчас выглядит трансгендерная певица, которая сбежала из Украины

В сети обсуждают возвращение артистки на экраны. Источник: Скриншот

Что известно об артистке

Свой творческий путь Zi Faamelu начала именно с "Фабрики звезд". Тогда еще Борис Апрель довольно быстро стал фаворитом публики, а после завершения проекта гастролировал по городам и получал престижные музыкальные награды. В 2010 году он стал участником шоу "Фабрика. Суперфинал", где собрались самые яркие звезды всех сезонов, однако удовольствия от этого вряд ли получил. Апрель столкнулся с жесткой критикой, в частности, со стороны ведущего Андрея Доманского. Из-за травли у певца диагностировали "нервную анорексию".

Zi Faamelu, ранее известная как Борис Апрель, неожиданно вернулась на экраны: как сейчас выглядит трансгендерная певица, которая сбежала из Украины

Борис Апрель заявил о себе на "Фабрике звезд"

После скандальной ситуации парень исчез из публичного пространства на несколько лет. О Борисе Апреле почти полностью забыли, а как выяснилось, он вообще прекратил свое существование. Бывший "фабрикант" сделал каминг-аут как трансгендерная женщина. В 2018 году артистка вышла на сцену "Голоса страны-8" под псевдонимом Зианджа, а в 2020-м уже стала Zi Faamelu.

Zi Faamelu, ранее известная как Борис Апрель, неожиданно вернулась на экраны: как сейчас выглядит трансгендерная певица, которая сбежала из Украины

После каминг-аута Апрель взял псевдоним Зианджа. Источник: 1plus1.ua

И все же закрепиться в украинском шоу-бизнесе артистке не удалось. Время от времени она напоминала о себе скандалами, самый громкий из которых произошел после 24 февраля 2022 года. Zi Faamelu не смогла пересечь украинскую границу законным путем, ведь не делала операцию по смене пола, поэтому в документах оставалась военнообязанным мужчиной. Чтобы спастись от войны и возможной мобилизации, она покинула родную страну "альтернативным путем" – переплыла Дунай и оказалась в Румынии.

"Я не хочу стрелять в людей, я не хочу никого убивать. Я чувствовала себя преступницей, но я не преступница, я беженка. Я чуть не утонула. Я выпила так много воды. Я плыла и каким-то образом добралась до берега, но думала, что это все-таки Украина. Рядом было поле, которое нужно было пересечь. Это было похоже на марафон", – рассказывала артистка.

Zi Faamelu, ранее известная как Борис Апрель, неожиданно вернулась на экраны: как сейчас выглядит трансгендерная певица, которая сбежала из Украины

Zi Faamelu бежала из Украины после начала большой войны. Источник: instagram.com/zifaamelu

Ранее OBOZ.UA рассказал, как изменился участник "Фабрики звезд" Нагирняк, где он живет сейчас и чем зарабатывает на жизнь.

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