Zi Faamelu, ранее известная как Борис Апрель, неожиданно вернулась на экраны: как сейчас выглядит трансгендерная певица, которая сбежала из Украины

Долгое время трансгендерная певица Zi Faamelu, которую ранее публика знала как Бориса Апреля, никак не напоминала о себе в украинском информационном пространстве, однако теперь неожиданно вновь появилась на экранах. Артистка записала видеообращение для участников новой "Фабрики звезд", представ перед камерой с роскошной голливудской прической и нюдовым макияжем.

Видео дня

В эфире четвертого прайм-шоу на мониторы вывели ролик, в котором Zi Faamelu пожелала начинающим исполнителям не бояться экспериментировать и найти себя. Что интересно, в первые секунды, когда певица появилась на экранах, зрители были несколько озадачены, кто же предстал перед ними. Однако, как только исполнительница назвала свое имя, зал взорвался аплодисментами.

"Давайте познакомимся, меня зовут Zi Faámelu. Да, знаю, это уже третье имя. Кто-то помнит меня как Борис Апрель, кто-то как Зианджа, и вам, новому поколению "Фабрики", я хочу пожелать именно этого – свободы быть собой. Берите от проекта все! Опыт, возможности, смелость, и помните, что прошлое – это замечательный архив, но жить там не обязательно", – обратилась к "фабрикантам" певица.

Во время небольшой речи Zi Faamelu приоткрыла завесу над тем, чем занимается после "исчезновения" из поля зрения украинцев. Оказалось, что у нее есть собственное англоязычное ток-шоу.

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Неожиданное возвращение трансгендерной артистки вызвало ажиотаж в украинском разделе Threads. Пользователи сети поблагодарили Zi Faamelu за такой камбэк и осыпали ее комплиментами за внешность.

"Zi Faamelu, спасибо за это видео. Спасибо за детство, музыку и ценности. Люблю навсегда".

"А мы будем обсуждать шикарную украинку Zi Faamelu (Борис Апрель)? Я вчера чуть не растрогался от ностальгии. Это было очень неожиданно и очень шикарно, знаково и грандиозно, даже в таком небольшом обращении".

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Что известно об артистке

Свой творческий путь Zi Faamelu начала именно с "Фабрики звезд". Тогда еще Борис Апрель довольно быстро стал фаворитом публики, а после завершения проекта гастролировал по городам и получал престижные музыкальные награды. В 2010 году он стал участником шоу "Фабрика. Суперфинал", где собрались самые яркие звезды всех сезонов, однако удовольствия от этого вряд ли получил. Апрель столкнулся с жесткой критикой, в частности, со стороны ведущего Андрея Доманского. Из-за травли у певца диагностировали "нервную анорексию".

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После скандальной ситуации парень исчез из публичного пространства на несколько лет. О Борисе Апреле почти полностью забыли, а как выяснилось, он вообще прекратил свое существование. Бывший "фабрикант" сделал каминг-аут как трансгендерная женщина. В 2018 году артистка вышла на сцену "Голоса страны-8" под псевдонимом Зианджа, а в 2020-м уже стала Zi Faamelu.

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И все же закрепиться в украинском шоу-бизнесе артистке не удалось. Время от времени она напоминала о себе скандалами, самый громкий из которых произошел после 24 февраля 2022 года. Zi Faamelu не смогла пересечь украинскую границу законным путем, ведь не делала операцию по смене пола, поэтому в документах оставалась военнообязанным мужчиной. Чтобы спастись от войны и возможной мобилизации, она покинула родную страну "альтернативным путем" – переплыла Дунай и оказалась в Румынии.

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"Я не хочу стрелять в людей, я не хочу никого убивать. Я чувствовала себя преступницей, но я не преступница, я беженка. Я чуть не утонула. Я выпила так много воды. Я плыла и каким-то образом добралась до берега, но думала, что это все-таки Украина. Рядом было поле, которое нужно было пересечь. Это было похоже на марафон", – рассказывала артистка.

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