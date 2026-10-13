''Ждунка'' MARUV рассталась с мужем после 14 лет совместной жизни и сделала заявление об их общем ребенке

Певица MARUV (Анна Корсун), которая после начала полномасштабного вторжения умалчивает о российской агрессии против Украины, сообщила о разрыве с мужем Александром после 14 лет отношений. Артистка подчеркнула, что теперь для нее особенно важно позаботиться об их общем ребенке, в частности о его эмоциональном состоянии.

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Об изменениях в личной жизни исполнительница, которая сейчас живет в Нью-Йорке, США, рассказала в Facebook. Она сразу предупредила, что не позволит обсуждать подробности расставания, а комментарии под постом закрыла.

"Мы с мужем разорвали отношения, длившиеся 14 лет. Думаю, будет честно, если вы узнаете об этом от меня, а не из прессы", – написала MARUV.

Она пояснила, что не хочет провоцировать бурные обсуждения и домыслы вокруг разрыва, но и рассказывать ничего не собирается. В то же время артистка-"ждунка" подчеркнула: несмотря на разрыв отношений, у них с мужем есть общий ребенок, благополучие которого сейчас имеет для нее особое значение.

"Вместе мы подарили жизнь прекрасному ребенку, и сейчас для меня особенно важно заботиться о его эмоциональном состоянии, а также обеспечить ему чувство стабильности", – отметила певица.

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Стоит отметить, что своего первенца MARUV родила в Киеве. Несмотря на то, что певица старается почти ничего не рассказывать о ребенке, пол которого до сих пор скрывает, она попала в объектив камеры одного из пациентов частной клиники в столице.

Однако после рождения малыша в 2022 году артистка с мужем решили бежать из Украины.

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Что известно о политической позиции MARUV

После начала полномасштабного вторжения России MARUV не высказала публичной позиции по поводу войны в Украине. В декабре 2022 года телеведущий Анатолий Анатолич заявил, что певица, по его убеждению, благосклонно относилась к "русскому миру".

Он возмутился тем, что артистка не комментировала войну и ракетные и дронные атаки на Украину, и высказал предположение, что в случае захвата Киева российскими войсками она могла бы встречать оккупантов. Более того, на публике и в соцсетях она говорит исключительно на русском языке.

Ранее OBOZ.UA писал, что MARUV после бегства из Украины оставила в Киеве квартиру с "нюансом".