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Зендея грубо нарушила этикет во время встречи с первой леди Брижит Макрон и вызвала гнев французов

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 мин
icon 1,3 т.
Зендея грубо нарушила этикет во время встречи с первой леди Брижит Макрон и вызвала гнев французов
Зендея грубо нарушила этикет во время встречи с первой леди Брижит Макрон

Голливудскую актрису Зендею "раскритиковали" в соцсетях за незнание этикета. Знаменитость во время приветствия с первой леди Франции Брижит Макрон решила не вставать со своего места и пожала руку высокопоставленной даме, сидя.

Этот инцидент произошел во время показа Louis Vuitton в Париже (Франция), а видео разлетелось по социальной сети Х.

На кадрах видно, как 73-летняя Брижит Макрон подходит к Зендее, которая в этот момент общается с другим гостем показа. Актриса замечает первую леди, улыбается, поднимает взгляд и протягивает руку.

"Здравствуйте! Рада вас видеть", – говорит Зендея, после чего они пожимают друг другу руки. При этом актриса все это время остается сидеть.

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Именно этот момент и вызвал скандал в соцсетях. Некоторые пользователи считают, что Зендея должна была встать во время приветствия, независимо от статуса человека, который к ней подошел.

Зендея грубо нарушила этикет во время встречи с первой леди Брижит Макрон и вызвала гнев французов

Комментарии. Источник: скриншот

"Зендея, девочка… Ты должна встать, когда первая леди Франции приветствует тебя".

"Это вопрос этикета. Женщина должна вставать, чтобы поздороваться с другой женщиной… То, что сделала Зендея, – это так невежливо".

"Никогда не пожимайте руку человеку, сидя. Всегда вставайте. Это проявляет уважение к человеку, с которым вы здороваетесь".

Впрочем, не все усмотрели в поведении Зендеи оскорбление. Некоторые предположили, что актриса могла не сразу понять, кто именно подошел к ней, поскольку перед этим разговаривала с другим гостем.

Зендея грубо нарушила этикет во время встречи с первой леди Брижит Макрон и вызвала гнев французов

Комментарии. Источник: скриншот

"Честно говоря, похоже, что сначала она его просто не заметила, потому что разговаривала с Бернаром Арно. Она буквально обернулась и поздоровалась, как только его заметила".

"Франция избавилась от монархии уже давно. Она может и дальше сидеть".

"Нет, не должна. Это просто еще один человек, ничем не лучше ее. Статус – ничто в мире, полном всего".

Стоит отметить, что актриса не встала и во время приветствия с Бернаром Арно – председателем и генеральным директором Louis Vuitton Moët Hennessy, в состав которой входит Louis Vuitton. Она является амбассадором этого французского модного дома и была среди звездных гостей мероприятия.

Зендея грубо нарушила этикет во время встречи с первой леди Брижит Макрон и вызвала гнев французов

Комментарии. Источник: скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "модная икона" Зендея, которая никогда не допускала промахов на красной дорожке, поразила всех своим выходом в новом платье от кутюр.

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