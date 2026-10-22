Актер Григорий Бакланов рассказал, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году некоторые представители киноиндустрии пытались завершить проекты с участием российских актеров и выпустить их на экраны. По его словам, в отдельных случаях лица россиян хотели заменить на постпродакшене, а некоторые съемочные группы даже рассматривали возможность доснять сцены за границей.

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Остановить такие попытки пытались сами украинские актеры, которые объединились, чтобы не допустить возвращения россиян в украинское кино. Об этом Бакланов рассказал в интервью журналистке Маричке Падалко.

По словам Бакланова, он вместе с другими актерами выступил против таких намерений. Им удалось поднять этот вопрос настолько активно, что попытки вернуть российских артистов на украинские экраны в итоге прекратились.

"Я помню, как после вторжения россиян еще хотели показывать на экранах, и мы объединились, чтобы убрать это", – вспомнил актер.

Бакланов объяснил, что речь шла о разных ситуациях. Телеканалы могли стремиться как можно быстрее выпустить уже готовые сериалы, а другие участники производства пытались завершить неснятые сцены, чтобы продать проекты на другие рынки, в частности в страны СНГ. В отдельных случаях рассматривали вариант заменить лицо российского актера украинским с помощью монтажа.

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"Кто-то пытался просто заклеить лицо россиянина украинским актером на постпродакшене. Не всех – тех, кто очень активно поддерживал Кремль. А кого-то не заклеивали, пытались даже доснять с россиянами какие-то проекты, которые не успели доснять. Но не в Украине – в других странах", – рассказал он.

Актер вспомнил, что после этой истории коллеги пытались создать профессиональный профсоюз. Он должен был помочь артистам совместно отстаивать свои интересы и не допускать подобных ситуаций в будущем. Однако замысел не удалось реализовать, прежде всего из-за страха актеров потерять работу.

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Однако после активного обсуждения проблемы с россиянами в украинском кино в актерских кругах, насколько ему известно, новых попыток доснять проекты с оккупантами или показать сериалы с их участием уже не было.

"Перестали, потому что понимали, что это все равно как-то станет известно", – подытожил актер.

Григорий Бакланов – украинский актер театра и кино, которому в 2025 году присвоили звание заслуженного артиста Украины. Широкой аудитории он наиболее известен по роли Лаврина Кайдаша в сериале "Поймать Кайдаша".

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