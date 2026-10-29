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Заслуженная артистка Злата Огневич назвала топ-5 своих фаворитов среди новых украинских артистов

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
174
Заслуженная артистка Злата Огневич назвала топ-5 своих фаворитов среди новых украинских артистов
Злата Огневич рассказала, творчество каких современных артистов ей по душе. Источник: instagram.com/zlata.ognevich

Заслуженная артистка Украины Залата Огневич рассказала, творчество каких представителей "новой волны" отечественной музыки больше всего пришлось ей по душе. Знаменитость выделила для себя пятерку фаворитов, в которую вошел, в частности, 24-летний Shumei (Олег Шумей), с которым она уже успела поработать и выпустить совместную песню "Буревіями".

И все же большинство мест в рейтинге Огневич занимают именно женщины-артисты, ведь, услышав соответствующий вопрос, она сразу вспомнила KLER (Валерия Колесник), KOLA (Анастасия Прудиус) и SKYLERR (Валерия Кудрявец). Свой топ-5 исполнителей она назвала в комментарии для "ЖВЛ".

"В "новой волне" украинской музыки очень много талантливых артистов и певиц. Это KLER, KOLA, SKYLERR. Если говорить о мужчинах, то невероятный Nikow (Дмитрий Ников). Его песни – прямо в сердце. Олег Шумей, с которым у нас был фит", – высказалась звезда.

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Заслуженная артистка Злата Огневич назвала топ-5 своих фаворитов среди новых украинских артистов

Огневич нравится творчество KLER и KOLA

Заслуженная артистка Злата Огневич назвала топ-5 своих фаворитов среди новых украинских артистов

SKYLERR оказалась среди фаворитов заслуженной артистки. Источник: Instagram @skylerr_official

По словам Златы Огневич, ей в целом нравится наблюдать за современным развитием украинской музыки. Она видит, что новые артисты своим творчеством кардинально меняют индустрию.

"Меня очень радует, как изменилась украинская музыка и какую форму она сейчас приобрела. И будет приобретать дальше", – подытожила певица.

Заслуженная артистка Злата Огневич назвала топ-5 своих фаворитов среди новых украинских артистов

Огневич высоко оценила талант Nikow и Shumei

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дядя Жора назвал певицу, которую чаще всего приглашают на частные праздники, и раскрыл гонорары топ-звезд.

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