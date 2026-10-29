Заслуженная артистка Злата Огневич назвала топ-5 своих фаворитов среди новых украинских артистов

Заслуженная артистка Украины Залата Огневич рассказала, творчество каких представителей "новой волны" отечественной музыки больше всего пришлось ей по душе. Знаменитость выделила для себя пятерку фаворитов, в которую вошел, в частности, 24-летний Shumei (Олег Шумей), с которым она уже успела поработать и выпустить совместную песню "Буревіями".

Видео дня

И все же большинство мест в рейтинге Огневич занимают именно женщины-артисты, ведь, услышав соответствующий вопрос, она сразу вспомнила KLER (Валерия Колесник), KOLA (Анастасия Прудиус) и SKYLERR (Валерия Кудрявец). Свой топ-5 исполнителей она назвала в комментарии для "ЖВЛ".

"В "новой волне" украинской музыки очень много талантливых артистов и певиц. Это KLER, KOLA, SKYLERR. Если говорить о мужчинах, то невероятный Nikow (Дмитрий Ников). Его песни – прямо в сердце. Олег Шумей, с которым у нас был фит", – высказалась звезда.

По словам Златы Огневич, ей в целом нравится наблюдать за современным развитием украинской музыки. Она видит, что новые артисты своим творчеством кардинально меняют индустрию.

РЕКЛАМА

"Меня очень радует, как изменилась украинская музыка и какую форму она сейчас приобрела. И будет приобретать дальше", – подытожила певица.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дядя Жора назвал певицу, которую чаще всего приглашают на частные праздники, и раскрыл гонорары топ-звезд.

Главные истории дня